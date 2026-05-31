GRAN PREMIO D'ITALIA

Bezzecchi: "Incredibile, sogno realizzato". Bagnaia: "Finale sofferto..."

Il secondo classificato Martin fa i complimenti al suo compagno di squadra

31 Mag 2026 - 15:49
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MARCO BEZZECCHI

"È incredibile, è un sogno che avevo fin da bambino e riuscire a realizzarlo oggi è fantastico. I miei genitori portavano me e le mie sorelle qui e alle gare del Motomondiale fin da quando eravamo piccoli. In gara ho cercato inizialmente di seguire Bagnaia ma senza stagli troppo vicino per non scaldare troppo moto e gomme. Poi quando lui è andato un po' in crisi con l'aderenza ho deciso di rompere gli indugi e sono andato all'attacco. Una volta davanti, in aria pulita, la moto si è raffreddata ed è andata ancora meglio. Nel finale vedevo la gente che si agitava sulle tribune, è stato bellissimo. Grazie di cuore al Mugello. Oggi ci siamo davvero divertiti. Senza il supporto di tutti - ma proprio tutti - questo sarebbe impossibile. Un ringraziamento speciale al nostro collaudatore Lorenzo Savadori. È stato bello vincere con il casco ispirato a quello di Alex Zanardi, la sua è stata una storia assurda. Alex è stato un grande campione e un grande uomo. Mi sono detto che ora ero nella posizione di fare qualcosa e di trasmettere il suo messaggio: credo che sia arrivato".

JORGE MARTIN

"Sono molto contento, il team ha fatto un gran lavoro. Ho cercato di recuperare la fiducia ma qui ho sofferto. Sono grato all'Aprilia, Oggi Marco è stato impressionante. Per lui deve essere stato davvero speciale. Che invidia per Bez. Spero di poter fare qualcosa di simile in un GP nel mo Paese. Dobbiamo continuare a progredire come stiamo facendo. Se fossi riuscito a passare Bez all'inizio sarebbe stata un'altra storia ma dobbiamo essere contenti. A parte Barcellona quest'anno abbiamo fatto grandi risultati".

FRANCESCO BAGNAIA

"Gara molto intensa, ho dato veramente tutto - come è giusto che sia - per questo pubblico. Siamo riusciti a trovare qualcosa a livello di elettronica per scattare finalmente bene al semaforo. È stata dura nel finale perché non avevo grip sul posteriore.Quando Bezzecchi mi ha superato avevo due strade davanti: inseguirlo o gestire. Ho scelto la seconda opzione ed era quella giusta. Poi all'ultimo giro ho cercato di chiudere tutte le traiettorie ad Ogura. Grazie a tutto il mio team che ha fatto un lavoro fantastico e si merita questo risultato. Complimenti a tutti!".

MARC MARQUEZ

"Mi sono divertito e ho venduto cara la pelle, almeno fino al calo finale. Acosta guidava meglio di me ma non aveva la mia moto. È stato un bel modo di ripartire. Più che l'usura delle gomme oggi è stata questione di usura... del mio fisico. Da questo punto di vista però non è andata così male".

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