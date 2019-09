Liga: Suarez e Junior Firpo, il Barca in 10 c’è aspettando l’Inter  

SPAGNA

In attesa di capire se Leo Messi ci sarà in Champions League contro l’Inter, il Barcellona vince 2-0 sul campo del Getafe, in una trasferta caratterizzata da molto caldo e tanto agonismo (espulso Lenglet all’82’). Sblocca il punteggio Luis Suarez con un grande pallonetto al 42’, raddoppia Junior Firpo al 49’ su incertezza grave di Soria. In attesa del derby di Madrid tra Real e Atletico Valverde è secondo, a un punto da Zidane.

GETAFE-BARCELLONA 0-2

Grande caldo e umido a Madrid, con le squadre che si fermano al 30’ per dissetarsi. Nonostante il clima però i ritmi sono buoni, il Getafe non rinuncia alla propria fisicità, squadra più fallosa della Liga, con il Barca che invece cerca con il palleggio di fare male. Suarez e Perez spaventano il Getafe che poi chiama a un grande intervento Ter Stegen sul tentativo in area di Angel. Gara che all’improvviso si sblocca al 42’, Ter Stegen esce dalla sua area e intercetta un lancio, il suo rinvio diventa assist per Suarez che supera Soria in uscita con un pallonetto da fuori area che si insacca. Soria protagonista in negativo anche a inizio ripresa, quando respinge male il sinistro di Perez, con Junior Firpo pronto a ribadire in porta. L’intensità cresce, i contrasti aumentano, fino a quando Lenglet all’82’ si prende il secondo giallo e lascia in inferiorità numerica il Barcellona nel finale di partita, senza però che il punteggio cambi fino al fischio finale. Prima vittoria esterna in questa stagione per la squadra di Valverde. Si ferma invece l’Athletic Bilbao, sconfitto in casa dal Valencia 1-0. Si decide tutto al 27’, Maximilian Gomez mette in mezzo per Cheryshev che a porta vuota non può sbagliare, gol convalidato anche dopo il controllo del VAR per un possibile fuorigioco. Baschi vicinissimi al pari con il palo di Iñaki Williams al 55’.