Liga: solo 0-0 per il Barça, ma il Real è a -13

SPAGNA

Blaugrana fermati nel derby catalano con il Girona: Xavi allunga ugualmente su Ancelotti

© Getty Images La ventottesima giornata di Liga si chiude con lo 0-0 nel derby catalano tra il Barcellona e il Girona, che al Camp Nou non sfonda ma guadagna comunque un punto sul secondo posto del Real Madrid: Xavi è ora a +13 su Ancelotti. La più grande occasione, al 55', è per gli ospiti, con Castellanos che sbaglia clamorosamente davanti a ter Stegen, poi nel finale Gazzaniga è miracoloso su Gavi. Gli uomini di Michel sono a +8 sulla zona retrocessione.

Il Barcellona approfitta solo a metà del ko del Real Madrid al Bernabeu contro il Villarreal e non va oltre lo 0-0 in casa nel derby catalano con il Girona: un pareggio con tanti brividi, soprattutto nella ripresa. Al Camp Nou, sono subito i blaugrana a rendersi pericolosi con Lewandowski, che non inquadra lo specchio della porta. Ci si aspetta un dominio blaugrana, ma è tale nel possesso palla, non nelle occasioni: solo Raphinha e Araujo, nel giro di pochi secondi, ci provano, trovando però l'opposizione della difesa e di Gazzaniga. Ad inizio ripresa, Eric Garcia ci prova di testa sugli sviluppi un calcio di punizione, ma l'incornata è alta.

Al 55', invece, ecco la più grande opportunità, ed è per gli ospiti: Castellanos elude bene il fuorigioco della difesa di Xavi e si invola solo davanti a ter Stegen, ma apre troppo il destro e non trova neanche lo specchio della porta. Passato lo spavento, il Barcellona occupa stabilmente la metà campo del Girona, che però riesce a resistere e anche a proporsi in avanti, senza tuttavia spaventare il portiere tedesco dei blaugrana. I cambi di Xavi (Ferran Torres per Ansu Fati e Jordi Alba al posto di Raphinha, oltre a Kessie per Sergi Roberto già all'intervallo) non portano però al gol vittoria, anche perché Gazzaniga è strepitoso al 95' sul colpo di testa di Gavi e, poco dopo, Lewandowski non trova la rete col tacco spalle alla porta. Poco male: sono comunque 13 i punti di vantaggio del Barcellona sul Real Madrid a 10 gare dalla fine della Liga. Il Girona, invece, centra un ottimo punto e sale a quota 35, a +8 sul terzultimo posto occupato da Valencia ed Espanyol, appaiate a 27.