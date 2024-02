Liga: 1-1 nel Derbi, niente fuga per il Real. L'Atletico gela Ancelotti al 93'

SPAGNA

I blancos passano con Brahim Diaz ma incassano la rete nel recupero di Llorente: il Girona resta a -2

© Getty Images Il Derbi della ventitreesima giornata di Liga finisce 1-1: al 93', Llorente salva l'Atletico dal ko ed evita la fuga del Real Madrid, che resta a +2 sul Girona a una settimana dallo scontro diretto. Inutile, per la formazione di Ancelotti, la rete realizzata al 20' dall'ex Milan Brahim Diaz. Il Betis non va oltre l'1-1 col Getafe, colpo salvezza del Celta Vigo: 3-0 in casa dell'Osasuna. 0-0, invece, tra Villarreal e Cadice.

REAL MADRID-ATLETICO MADRID 1-1

Finisce 1-1 il Derbi di Madrid e a sorridere è soprattutto l'Atletico, che evita il ko al 93' e ferma i blancos: niente fuga per Ancelotti, che resta a +2 sul Girona ad una settimana dallo scontro diretto del Bernabeu. Eppure, sono proprio i padroni di casa ad accarezzare il colpaccio al 20', quando Brahim Diaz porta in vantaggio la capolista. I colchoneros, però, non escono dalla partita, anzi: ad inizio ripresa (con Simeone che toglie Riquelme per Molina), Savic si vede annullare il possibile 1-1 per fuorigioco, poi il Cholo si sbilancia e inserisce Depay, Lino e Barrios per uno spento Morata, Saul e de Paul. Al 68' tocca invece anche a Correa, ma il pareggio arriva dalla mediana e soltanto nel recupero: al 93', infatti, Marcos Llorente sfrutta l'assist dell'olandese ex Barcellona e gela il Bernabeu, segnando l'1-1 che tiene ancora aperto il campionato. Il Real proverà a chiuderlo nello scontro diretto con il Girona, mentre l'Atletico si conferma quarto con 48 punti. Il margine sul quinto posto, con il Bilbao a quota 45, è esattamente di una partita.

BETIS-GETAFE 1-1

Betis-Getafe si decide dal dischetto, con gli andalusi che riprendono gli ospiti. Match caratterizzato dal primo, incredibile errore a porta vuota di Fekir, poi il Getafe passa in vantaggio dal dischetto con Greenwood. La risposta, sempre dagli undici metri, arriva al 35' con l'ex Real Isco, che pareggia i conti. Il risultato non cambia nella ripresa: il Betis sale a 35 punti ma non riesce ad agganciare il sesto posto della Real Sociedad, mentre il Getafe si porta a quota 30, ma ha vinto solo una delle ultime cinque partite.

VILLARREAL-CADICE 0-0

Scontro salvezza senza gol all'Estadio de la Ceramica: uno 0-0 che fa certamente più felice il Villarreal, che resta a +7 sul Cadice. Il Sottomarino Giallo si rende più pericoloso anche nel primo tempo, come quando Baena sfiora il vantaggio, ma anche gli ospiti rispondono con Chris Ramos. Ad inizio ripresa, potenziale rigore per i padroni di casa ma il Var non concede la massima punizione alla formazione di Marcelino. L'ultima opportunità è ancora per Baena, ma finisce 0-0: il Cadice aggancia momentaneamente il Siviglia, ma scivola a -3 dal Celta.

OSASUNA-CELTA VIGO 0-3

Proprio la squadra di Vigo vince in casa dell'Osasuna e trovando due gol in due minuti: il vantaggio è firmato da Larsen, che si porta il pallone sul destro e mette il pallone all'angolino basso. Neanche il tempo di esultare per l'1-0 che arriva il raddoppio: l'autore del vantaggio mette al centro per de la Torre che anticipa tutti e segna. Nella ripresa, i padroni di casa non riescono a ridurre le distanze, anzi: nel recupero arriva il tris di Douvikas, che realizza il definitivo 3-0. Ad oggi, il Celta sarebbe salvo, mentre l'Osasuna resta a quota 26, comunque lontano dalla zona retrocessione.

CLASSIFICHE E RISULTATI