Liga: poker del Real Madrid all’Espanyol, a segno Vinicius e Mbappé

SPAGNA

I Blancos vanno sotto inaspettatamente nella ripresa, ma poi si scatenano e ne fanno quattro ai catalani: in gol anche Carvajal e Rodrygo

Anche il Bernabeu omaggia Schillaci: toccante minuto di silenzio









© Getty Images 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Terza vittoria consecutiva in Liga per il Real Madrid, che supera con un netto 4-1 l’Espanyol al Bernabeu nella sesta giornata di campionato. I Blancos si ritrovano a inseguire dopo l’autogol di Courtois (54’), ma si riprendono con il pareggio di Carvajal (58’) e poi dilagano con le reti di Rodrygo (75’), Vinicius (78’) e il rigore di Mbappe (90’). Prima vittoria per il Valencia (2-0 sul Girona), mentre è 2-1 tra Osasuna e Las Palmas.

REAL MADRID-ESPANYOL 4-1

Ancelotti decide di far riposare inizialmente Vinicius, schierando ancora una volta Mbappé come prima punta, sorretto dal trio formato da Rodrygo, Bellingham e Güler sulla trequarti. Il turco scalda i guantoni di Garcia già al 3’, ma la prima vera occasione da gol se la ritaglia Mbappé all’11’: il francese prova a colpire di mancino, venendo murato dal portiere dell’Espanyol. L’ex Psg ci riprova quindi al 21’ e al 28’, ma il risultato è sempre lo stesso. L’estremo difensore spagnolo è attento anche sul tentativo di Bellingham a pochi minuti dal quarantesimo, recuperando la posizione all’ultimo e regalando un’altra bella parata. Il Real Madrid domina totalmente il primo tempo, ma non riesce a sbloccarsi e allora all’intervallo si arriva un po’ a sorpresa con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. A inizio ripresa, Mbappé ricomincia subito il suo duello personale con Garcia, che continua a mantenere inviolata la propria porta. A passare in vantaggio è quindi a sorpresa l’Espanyol al 54’: Jofre scappa via a Güler e mette in mezzo dalla sinistra un traversone che Courtois devia clamorosamente nella propria porta. Ancelotti inserisce subito Vinicius al posto del turco e il Real trova il pareggio al 59’: Bellingham offre a centro area un pallone che questa volta Garcia non trattiene e che Carvajal appoggia in rete per l’1-1. Sale in cattedra il Madrid: Rodrygo porta avanti 2-1 i Blancos al 75’ e poi Vinicius gonfia nuovamente la rete tre minuti più tardi. Al 90’ i padroni di casa dilagano quindi 4-1, sfruttando il rigore trasformato da Mbappé e salendo a quota 14 punti in campionato. Fermo a 7 resta invece l’Espanyol.

VALENCIA-GIRONA 2-0

Al Mestalla il Valencia sorprende il Girona, rendendosi protagonista di una buona prova sotto agli occhi del pubblico di casa. La squadra di Baraja si fa preferire nella prima frazione, riuscendo poi a indirizzare il match tra il 56’ e il 58’ nella ripresa. Nel giro di due minuti il Valencia colpisce infatti due volte: prima Juanpe incappa in uno sfortunato autogol per il Girona e poi Dani Gomez trova la rete del 2-0. Gli ospiti provano quindi a reagire affidandosi a Danjuma e buttando nella mischia anche Donny van de Beek e Bryan Gil nel finale: i catalani non trovano però il guizzo che permetterebbe loro di riaprire quantomeno la partita e si devono arrendere a un’altra sconfitta. Giornata più che positiva per il Valencia, che trova la sua prima vittoria in questa Liga e si porta a quota 4 punti in campionato. Tre in meno del Girona, fermo a 7 dopo sei giornate.

OSASUNA-LAS PALMAS 2-1

È un primo tempo decisamente movimentato quello tra Osasuna e Las Palmas, con i padroni di casa che riescono a portarsi in vantaggio per primi al 29’: a segnare è Boyomo, la cui rete viene però annullata per un fuorigioco. Gli ospiti reagiscono e colpiscono un palo con Kirian Rodriguez, prima di provocare un rigore con Marmol. Lo spagnolo viene punito per una trattenuta, con Budimir a trasformare il penalty dagli undici metri, per l’1-0 Osasuna al 39’. Il Las Palmas riesce però a replicare immediatamente, siglando l’1-1 con l’incornata vincente di Moleiro dopo soli due minuti. Nella ripresa, gli ospiti vanno quindi vicini al vantaggio con Fabio Silva, prima di finire nuovamente sotto al 60’: questa volta a segnare è Oroz. Raul Garcia ha quindi l’occasione per chiudere definitivamente il match all’84’, ma spreca. L’Osasuna riesce comunque a vincere 2-1, portandosi a 10 punti in classifica. Il Las Palmas resta invece ultimo con soli 2 punti.

REAL VALLADOLID-REAL SOCIEDAD 0-0

Nel match dell’Estadio Jose Zorrilla a bussare per prima è la Real Sociedad: Becker ha un’ottima occasione per sbloccare il risultato al 28’, ma il suo tiro viene murato dalla retroguardia del Valladolid. L’attaccante del Suriname si ripete quindi nel recupero del primo tempo, con Hein questa volta a parare il suo tentativo di testa. I baschi vanno finalmente a segno al 67’ con Oyarzabal, ma la rete viene subito annullata dal Var: lo spagnolo aveva infatti il ginocchio in fuorigioco. Passano cinque minuti e il solito Becker colpisce una traversa, in quella che è l’ultima vera palla gol della partita. Il match termina quindi 0-0, permettendo sia al Valladolid che alla Real Sociedad di salire a 5 punti.