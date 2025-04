Lewandowski, filtra pessimismo dopo l'infortunio: si teme uno stop di due-tre settimane. Addio Inter?

C'è pessimismo in casa Barcellona per le condizioni di Robert Lewandowski, costretto a chiedere il cambio al 78' del match di Liga contro il Celta Vigo per un problema muscolare. Prima di lasciare il posto a Gavi, l'attaccante polacco si è accasciato a terra toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra: si teme la lesione del bicipite femorale e di conseguenza uno stop di due-tre settimane. Una tegola per la squadra blaugrana in vista della finale di Coppa del re, in programma sabato prossimo contro il Real Madrid, e della doppia sfida nelle semifinali di Champions League contro l'Inter (andata il 30 aprile in Spagna, ritorno a San Siro il 6 maggio). "Dobbiamo aspettare fino a domani per effettuare i test e saperne di più", ha dichiarato il tecnico Hansi Flick dopo la vittoria in rimonta da 1-3 a 4-3 in pieno recupero contro il Celta Vigo. La risonanza cui Lewandowski verrà sottoposto nella giornata di domenica darà risposte precise sull'entità dell'infortunio e sui tempi di recupero. Ma, come riferisce il Mundo Deportivo, dall'entourage del giocatore non arrivano buone sensazioni in merito all'infortunio.