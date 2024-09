Ancelotti: "I giocatori si stanno stancando, vogliono giocare meno"

IPOTESI SCIOPERO

Il tecnico del Real Madrid: "Non avrebbero problemi ad abbassarsi lo stipendio"

© afp A causa delle tante partite che ingolfano il calendario, i calciatori di Premier League stanno pensando a un clamoroso sciopero e trovano un alleato nell'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti. "La denuncia sulle troppe partite non cambierà il calendario di questa stagione. È importante riflettere su questo e considerare che i giocatori si stanno stancando, stanno pensando a cambiare il futuro del calcio - ha spiegato l'allenatore di Reggiolo - Il calcio deve riflettere perché l'obiettivo è giocare meno partite per evitare gli infortuni. I calciatori non hanno problemi ad abbassarsi lo stipendio se giocano di meno".

Prima il nuovo format della Champions League con più partite, poi a giugno/luglio il contestatissimo Mondiale per Club che piace solo alle istituzioni. Altre partite in un calendario già stracolmo, come la pazienza dei calciatori che denunciano i rischi per la loro salute. Finora inascoltati, sono pronti a passare alle vie di fatto, proclamando in Inghilterra un clamoroso sciopero. Ragioni appoggiate anche dal manager del Chelsea, Enzo Maresca: "Per me è completamente sbagliato il numero di partite che i giocatori hanno sulle gambe. Penso che nelle ultime due settimane alcuni giocatori abbiano spiegato cosa pensano, e penso che sia un buon punto di partenza. Cerco di vivere ogni giorno e ogni settimana allo stesso modo, concentrandomi solo sulle cose che posso controllare. Questa settimana non è stata diversa dalla precedente".

THE ATHLETIC: "MONDIALE PER CLUB A RISCHIO?"

Secondo The Athletic, il Mondiale per club 2025 sarebbe a rischio eil presidente della Fifa, Gianni Infantino, sarebbe nel panico, fra riunioni d'urgenza e pressioni di ogni tipo per convincere grandi sponsor a intervenire. Sicuro è che i top club, anche quelli qualificati (Ancelotti disse che la partecipazione del Real era in dubbio, visti i pochi soldi da incassare per una squadra di questo rango, e nessuno ha mai davvero smentito), siano perplessi per come l’operazione sta procedendo.

