Premier League: il City piega l’Aston Villa e sale al 3° posto, decide Matheus Nunes al 94’

LA PARTITA

L’Etihad è teatro di uno scontro diretto per la zona Champions della classifica: Manchester City contro Aston Villa. Impegnati entrambi il prossimo weekend nelle semifinali di FA Cup (rispettivamente contro Nottingham Forest e Crystal Palace), Guardiola ed Emery anticipano il proprio duello in programma per la 34ª giornata, alla ricerca ambedue di una vittoria che possa dare ulteriore slancio in campionato alle rispettive formazioni. Pronti, via e Rashford colpisce subito un palo clamoroso per gli ospiti, dopo aver messo a sedere Ruben Dias con una grande sterzata. Il City trema, ma si salva e all’7’ passa pure avanti: Marmoush salta Cash a sinistra e mette a centro area un pallone che Bernardo Silva trasforma poi nell’1-0, complice anche una deviazione iniziale di Konsa e una parata non perfetta di Emi Martinez. Il vantaggio dei Citizens dura però solo fino al 18’. Il Var richiama infatti l’arbitro al monitor per valutare un contatto tra le gambe di Ruben Dias e quelle di Ramsey e il direttore di gara assegna un penalty al Villa: Rashford si presenta sul dischetto e fa 1-1, spiazzando completamente Ortega. L’ex Manchester United trova così il suo settimo gol in carriera contro il City, un rivale sicuramente speciale per un ragazzo cresciuto con la maglia dei Red Devils cucita addosso.