Marsiglia, De Zerbi porta la squadra in ritiro fino a fine stagione

Roberto De Zerbi è pronto a tutto per centrare la qualificazione in Champions League con il suo Marsiglia e quindi ha deciso per una soluzione estrema: la squadra, tornata al secondo posto sabato sera dopo il pari del Monaco, andrà infatti in ritiro fino a fine stagione e per allontanarsi dalle pressioni che le mette addosso la città passerà l'ultimo mese di campionato in Italia, precisamente a Roma. A confermare la sua decisione è stato lo stesso tecnico in conferenza stampa dopo il rotondo successo sul Montpellier (5-1): "Come club, abbiamo messo in atto tutto il necessario per raggiungere i nostri obiettivi. L'idea era quella di unirci, poiché sappiamo cosa c'è da fare sul campo. Tuttavia, volevamo anche rafforzare lo spirito di squadra e migliorare l'unità. La squadra ha sempre dimostrato resilienza nei momenti critici".