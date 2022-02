Liga: poker Barcellona a Valencia, frenata Siviglia e Real in fuga

Liga

Successo 4-1 dei blaugrana e messaggio al Napoli, solo 1-1 per gli andalusi con l’Espanyol e Ancelotti vola a +6

Barcellona travolgente nella 25esima giornata della Liga. I blaugrana, attesi dalla trasferta di Napoli giovedì in Europa League, avvisano la squadra di Spalletti con un secco successo 4-1 in casa del Valencia: reti di Aubameyang (doppietta), de Jong e Pedri. Frena invece il Siviglia che non va oltre l’1-1 in trasferta con l’Espanyol e scivola a sei punti dal Real Madrid capolista, mandando in fuga la squadra di Ancelotti. Getty Images

VALENCIA-BARCELLONA 1-4

Tutto facilissimo per il Barcellona contro un Valencia in crisi nera e incapace di vincere da otto partite in campionato, mentre Xavi si porta al quarto posto e conferma il buon periodo dei suoi: il Napoli, impegnato giovedì nel ritorno di Europa League proprio contro i catalani, è avvisato. La goleada blaugrana inizia al 23’ con Aubameyang, poi de Jong raddoppia al 32’ e ancora Aubameyang chiude il match al 38’. Un quarto d’ora che spezza le gambe al Valencia, Soler prova a suonare la carica al 53’ ma Pedri al 63’ cala il poker senza ritorno.



ESPANYOL-SIVIGLIA 1-1

Brutta battuta d’arresto per il Siviglia che perde la scia del Real Madrid capolista e scivola a sei punti di distanza dai blancos, a questo punto ormai in fuga verso il titolo. Eppure sono proprio gli andalusi ad andare in vantaggio con Mir al 36’, ma la squadra di Lopetegui non chiude la partita e al 50’ viene punita da Darder. Il Siviglia ci prova ma al 76’ resta in dieci per il doppio giallo a Koundè e deve quindi accontentarsi di un inutile pari.