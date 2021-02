Liga: Messi sveglia il Barcellona, 3-0 all’Elche e terzo posto in classifica

SPAGNA

La Pulce risolve nella ripresa la partita del Camp Nou con una doppietta e Jordi Alba chiude i conti. Sorpassato il Siviglia

Nel recupero della prima giornata di Liga il Barcellona schiaccia 3-0 il malcapitato Elche e balza in terza posizione. Al Camp Nou gli ospiti resistono per un tempo, ma al 3’ della ripresa Messi se ne va in solitaria, scambia con Braithwaite e insacca di mancino. Al 24’ l’argentino raddoppia su una splendida azione di de Jong e al 28’ Jordi Alba chiude i conti. Blaugrana a -2 dal Real Madrid e a -5 dall’Atletico, che ha una partita in meno.

Torna la vittoria a Barcellona e torna la rete inviolata, dopo otto partite consecutive in cui i blaugrana avevano sempre concesso reti alle avversarie. Messi e compagni vincono 3-0 sull’Elche e tornano in terza posizione, a due soli punti dal Real Madrid, secondo. La prima frazione di gioco fa rivivere ai catalani il clima di incertezza che aleggia intorno alla squadra ormai da inizio stagione, soprattutto dopo il pareggio subìto in extremis domenica contro il Cadice. La squadra di Koeman tiene infatti il pallino del gioco, ma le occasioni sono poche - qualche sprint di Trincao e qualche invenzione di Messi - e non sufficienti per andare in vantaggio. Soprattutto, là dietro ter Stegen non è al riparo dalle offensive della formazione ospite.

Per fortuna dell’olandese in campo c’è però il fenomeno argentino, che al 3’ della ripresa prende iniziativa dalla trequarti, punta la difesa palla al piede a velocità supersonica e scambia con Braithwaite: sponda di tacco e mancino in rete. La partita, come prevedibile, a questo punto si sblocca e un quarto d’ora più tardi è de Jong a confezionare la doppietta di Messi. L’ex Ajax si rende infatti protagonista di uno splendido break di 30 metri sin dalla metà campo e serve in area la Pulce, che fa sedere tre avversari - portiere compreso - e insacca con un delicato tocco sotto. La gara è decisamente in discesa per il Barcellona e al 28’ Messi con il suo mancino pesca Braithwaite in area: sponda di testa e tris di Jordi Alba. Il 3-0 è quindi un importante ritorno alla vittoria, con tanto di sorpasso sul Siviglia. Gli andalusi, però, come l’Atlético Madrid primo a +5, devono ancora recuperare una partita. L’Elche, penultimo, non vince invece in trasferta in Liga dallo scorso 18 ottobre.