Serie A, gli arbitri della 17^ giornata: Atalanta-Inter a La penna

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 17esima giornata di Serie A. Il turno di campionato si aprirà con il lunch match di sabato tra Parma e Fiorentina e si chiuderà con il positicipo di lunedì tra Roma e Genoa, che vedrà Daniele De Rossi tornare all'Olimpico da avversario. Di seguito l'elenco completo:
Parma - Fiorentina: Guida (27.12 ore 12:30)
Lecce - Como: Marchetti (27.12 ore 15:00)
Torino - Cagliari: Doveri (27.12 ore 15:00)
Udinese - Lazio: Colombo (27.12 ore 18:00)
Pisa - Juventus: Maresca (27.12 ore 20:45)
Milan - Verona: Fabbri (28.12 ore 12:30)
Cremonese - Napoli: Mariani (28.12 ore 15:00)
Bologna - Sassuolo: Sacchi (28.12 ore 18:00)
Atalanta - Inter: La Penna (28.12 ore 20:45)
Roma - Genoa: Di Bello (29.12 ore 20:45)