Serie A, gli arbitri della 17^ giornata: Atalanta-Inter a La penna

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 17esima giornata di Serie A. Il turno di campionato si aprirà con il lunch match di sabato tra Parma e Fiorentina e si chiuderà con il positicipo di lunedì tra Roma e Genoa, che vedrà Daniele De Rossi tornare all'Olimpico da avversario. Di seguito l'elenco completo: