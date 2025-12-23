Logo SportMediaset

Calcio

La Juve torna in campo: Bremer e Zhegrova non si allenano

23 Dic 2025 - 16:12
Dopo il successo contro la Roma, la Juventus di Luciano Spalletti è tornata a calcare i campi della Continassa in vista della sfida contro il Pisa, in programma all'Arena Garibaldi sabato 27 dicembre alle 20:45. Seduta di allenamento a cui non hanno preso parte Cabal, McKennie, Conceiçao, Vlahovic, Gatti e Pinsoglio, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.

La novità di giornata che ha fatto nascere qualche preoccupazione nel mondo Juve è relativa all'assenza di Gleison Bremer e Edon Zhegrova. Il difensore brasiliano aveva spaventato tutti quando al 60esimo della sfida con i giallorossi si era accasciato a terra prima di venire sostituito. Per l'ex Toro però non dovrebbero esserci particolari problemi: Bremer è stato risparmiato dalla seduta odierna secondo le indicazioni del programma di gestione di carichi di lavoro e riposo successiva all'infortunio al menisco che l'ha tenuto ai box a lungo. Per Zhegrova invece dovrebbe trattarsi soltanto di una lieve sindrome influenzale. Quindi anche in questo caso nessun allarme: entrambi dovrebbero essere a disposizione per la sfida con il Pisa. 

