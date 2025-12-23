Messi, incidente stradale per la sorella: matrimonio posticipato

Maria Sol Messi, sorella di Leo, è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Miami. La 32enne ha riportato diverse ferite, tra cui ustioni e due vertebre fratturate: la ragazza è fuori pericolo di vita, ma la situazione non è comunque delle migliori. Stando a quanto riportato dall'Argentina, Maria Sol si è sentita male mentre era alla guida di un SUV e, una volta perso il controllo, si è schiantata contro un muro. Ora, la donna ha già fatto ritorno in patria, dove comincerà una lunga riabilitazione. Il matrimonio previsto per il 3 gennaio è stato posticipato.