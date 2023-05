Liga, manita dell'Atletico Madrid, Simeone scavalca il Real

SPAGNA

I colchoneros travolgono il Cadice con un perentorio 5-1: in gol Griezmann (doppietta), Morata, Carrasco e Molina. Il successo vale il secondo posto, a +1 sui rivali cittadini

© Getty Images L'Atletico Madrid approfitta nel migliore dei modi del ko del Real, sconfiggendo 5-1 il Cadice e portandosi al secondo posto con 69 punti, a -13 dal Barça. Il trascinatore è Griezmann, che firma una doppietta e poi si mette al servizio dei compagni: Morata, Carrasco e Molina arrotondano così il risultato. Esulta Simeone, trema il Valencia: l'1-1 col Villarreal consente al Getafe di agganciare Cavani e compagni, ora terzultimi con 34 punti.

ATLETICO MADRID-CADICE 5-1

L'Atletico Madrid non si ferma più e travolge il Cadice con un perentorio 5-1, superando il Real Madrid: ora al secondo posto nella Liga ci sono Simeone e i suoi, con 69 punti. La sfida si sblocca subito, col Civitas Metropolitano che esplode per la rete di Griezmann dopo due minuti: sull'assist di Carrasco, il francese fulmina Ledesma per il vantaggio dei colchoneros. Il portiere argentino, ex Rosario Central, si esalta in seguito su De Paul e Morata, ma al 28' deve nuovamente capitolare. Questa volta è Lemar a servire Griezmann per la sua doppietta personale, che lo porta a 13 gol e 13 assist nella Liga, e Grizou va anche vicino al tris. È un tiro al bersaglio contro Ledesma, che evita il gol olimpico di Carrasco (dalla bandierina) e la rete di Morata, con l'ex Juventus che poi colpisce un palo. Nella ripresa la musica non cambia, con l'Atletico Madrid che spinge a pieno organico a caccia del gol e lo trova al 49': Hermoso serve Morata per il tris, che si tramuta in poker al 57' col rigore di Carrasco. A questo punto Simeone può limitarsi a gestire il risultato e le energie, esponendosi così alla rete improvvisa del Cadice: il missile dalla distanza dell'honduregno Lozano, che non segnava un anno, colpisce i colchoneros al 72'. La reazione dell'Atleti è però immediata, con Molina a firmare il 5-1 in un'azione firmata dagli ex dell'Udinese, con l'assist di Rodrigo De Paul. Finisce così, col grande successo dell'Atletico Madrid, che ora è secondo nella Liga a -13 dal Barça e si conferma la miglior squadra nel 2023. Si ferma a quota 35 punti il Cadice, a +1 sulle terzultime.

VALENCIA-VILLARREAL 1-1

Pareggiano 1-1 Valencia e Villarreal al Mestalla, coi padroni di casa che conquistano un punto prezioso nella lotta per non retrocedere. Il primo tempo è avaro d'emozioni, con le migliori occasioni per il Villarreal: Jackson colpisce un palo dopo tre minuti, poi Alex Baena spreca. Il Valencia reagisce con Cavani e contesta la direzione di gara nel finale, ma si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa Terrats spaventa Mamardashvili, poi regna l'equilibrio fino al 61': sul lancio di Parejo, Jackson è il più veloce di tutti e insacca alle spalle del portiere dopo un controllo col petto. Sbaglia il Valencia con Diego López e si vede annullare un gol di Cavani per offside, ma al 72' ecco il pari. Lo firma Samuel Lino ed è un elettroshock per il Mestalla, che spinge i padroni di casa nei loro tentativi di acciuffare la vittoria. Tentativi che si fermano sulla bandierina alzata nel recupero, che annulla il gol-vittoria del canterano Alberto Marí. Finisce 1-1, col Villarreal che resta quinto e a -7 dalla Champions League. Valencia a quota 34, terzultimo in tandem col Getafe.

GETAFE-CELTA VIGO 1-0

Pepe Bordalas ritrova il Getafe e lo fa subito sognare, ottenendo una preziosissima vittoria: l'1-0 al Celta Vigo riapre infatti la corsa-salvezza, con gli azulones che agganciano il Valencia. Inizia subito nel migliore dei modi la sfida per i padroni di casa, che si vedono assegnare un rigore nel primo minuto: Enes Ünal lo trasforma e mette la sfida sui binari preferiti dagli azulones. Il Getafe chiude infatti ogni spazio, con compattezza e qualità difensive, e non concede la minima occasione al Celta Vigo. Di contro, gli ospiti si incartano e non si rendono mai pericolosi. Lo scenario non cambia nella ripresa, col Getafe a rendersi pericoloso in contropiede con Jaime Mata: l'attaccante impegna Iván Villar, che evita il 2-0. Il Celta Vigo si innervosisce e al 77' resta in dieci, col rosso per Aidoo (doppia ammonizione). Ha buon gioco la formazione di Bordalas, che gestisce la gara e centra la traversa con Munir all'83'. Nel recupero è ancora il Getafe a sfiorare la rete con Enes Ünal. Esultano i padroni di casa, che sconfiggono 1-0 il Celta Vigo e ottengono un successo pesantissimo. La vittoria vale infatti l'aggancio al Valencia a quota 34. Ci sono due squadre al terzultimo posto e, aspettando l'Espanyol, si riapre la corsa-salvezza.