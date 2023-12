Liga: l’Atletico Madrid si avvicina al Real, 2-1 all’Almeria

SPAGNA

I Colchoneros (con una partita in meno) vanno a -5 dai Blancos grazie al successo casalingo firmato da Morata e Correa

© Getty Images Nella sedicesima giornata di Liga vince l’Atletico Madrid, che piega l’Almeria 2-1 al Civitas Metropolitano. I Colchoneros sbloccano la gara al 17’ con Morata (su assist del francese), e poi raddoppiano cinque minuti più tardi con la rete di Correa. Inutile per gli ospiti il gol di Baptistao al 62’. La squadra di Simeone, che deve ancora recuperare la sfida contro il Siviglia, sale a 34 punti, ora a -5 dal Real Madrid capolista.

Vedi anche Calcio estero Liga: Bellingham non basta al Real, la Sociedad avverte l’Inter

ATLETICO MADRID-ALMERIA 2-1

Successo di misura per l’Atletico Madrid, che tra le mura del Civitas Metropolitano supera l’Almeria con il risultato di 2-1. Pronti via e i padroni di casa la sbloccano subito, ma la girata vincente di Griezmann al 5’ viene annullata per fuorigioco. Nessuna preoccupazione però per i Colchoneros, perché il francese al 17’ torna di nuovo protagonista: palla recuperata in trequarti e assist per Morata, che salta difensore e portiere e infila l’1-0. Passano cinque minuti e la squadra di Simeone raddoppia: al 22’ sempre Griezmann pesca la sovrapposizione di Llorente sulla destra, che apparecchia a pochi passi dalla porta per il 2-0 facile facile di Correa. Verso la fine del primo tempo gli ospiti cercano di farsi vedere in avanti per provare a reagire, ma la prima frazione di gioco termina con i padroni di casa avanti di due gol. Nella ripresa il forcing della formazione allenata da Garitano porta al 2-1, con il tap-in vincente di Baptistao al 62’ dopo una respinta di Oblak. L’Atleti rischia più volte di subire il clamoroso pareggio, ma grazie soprattutto al portiere sloveno riesce a portare a casa i tre punti. Vince l’Atletico Madrid e sale a 34 punti in classifica, a -5 dal Real e con ancora la sfida da recuperare contro il Siviglia. Ancora bloccato a 4 punti l’Almeria, sempre più fanalino di coda di questa Liga.