Tifoso muore sugli spalti per un malore: sospesa Granada-Athletic Bilbao

© Getty Images Tragedia sugli spalti del Estadio Nuevo Los Carmenes durante Granada-Athletic Bilbao. Nel corso del match un tifoso è morto dopo aver accusato un malore in tribuna e l'arbitro Ortiz ha prima interrotto il gioco e poi sospeso definitivamente la gara dopo aver fatto rientrare le squadre negli spogliatoi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a segnalare il problema sulle tribune al direttore di gara sarebbe stato Unai Simon.

Tutto è successo intorno al 18' minuto di gioco. Avvisato dai giocatori in campo, l'arbitro Ortiz ha bloccato la gara per agevolare le operazioni di soccorso e poi ha consentito alle squadre di effettuare delle piccole sessione di riscaldamento. Una volta verificata l'entità del problema cardiorespiratorio occorso al tifoso, il direttore di gara ha fatto tornare le formazioni negli spogliatoi e poi, dopo la notizia del decesso del supporter, di comune accordo con i club ha deciso di sospendere definitivamente la sfida non essendoci più le condizioni per continuare la gara.