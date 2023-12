Liga: Bellingham non basta al Real, la Sociedad avverte l’Inter

spagna

I Blancos non vanno oltre l’1-1 in casa del Siviglia, 3-0 della Real Sociedad sul campo del Villarreal

© Getty Images Nel sedicesimo turno di Liga il Real Madrid non va oltre l’1-1 in casa del Betis Siviglia. Il solito Bellingham apre le marcature al 53’, su assist di Brahim Diaz, ma al 66’ gli andalusi rispondono grazie all’eurogol di Ruibal. Vince e convince la Real Sociedad: la prossima avversaria dell’Inter in Champions piega 3-0 il Villarreal in trasferta, grazie a Merino, Zubimendi e Kubo. Successo per il Las Palmas, 1-0 in casa dell’Alaves.

BETIS SIVIGLIA-REAL MADRID 1-1

Frena il Real Madrid, che non va oltre l’1-1 in casa del Betis Siviglia. Nella prima frazione di gioco la squadra ospite cerca di fare la partita, gestendo a lungo il possesso del pallone e cercando di sfruttare la velocità di Rodrygo. I biancoverdi si fanno vedere in avanti verso la fine del primo tempo, che si chiude comunque a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa le Merengues colpiscono, con il solito Jude Bellingham: triangolo perfetto tra l’inglese e Brahim Diaz, con l’ex Milan che confeziona un assist delizioso mettendo l’inglese davanti alla porta, per l’1-0 al 53’. La reazione degli andalusi arriva subito, e al 66’ il Betis riesce a riportare l’incontro in equilibrio: sassata pazzesca di Ruibal da fuori area con il destro, che si spegne sotto l’incrocio dei pali e vale l’1-1. Nel finale la squadra di Pellegrini sfiora clamorosamente il 2-1, con il colpo di testa di Isco che al 90’ si stampa sul palo. Finisce 1-1, con il Real che sale a 39 punti, primo in solitaria a +1 sul Girona (impegnato domani in casa del Barcellona). Betis sempre settimo in classifica, ora a quota 26.

VILLARREAL-REAL SOCIEDAD 0-3

Tutto facile per la Real Sociedad, che in trasferta travolge 3-0 il Villarreal. Partenza forte degli ospiti, che impostano subito il match su ritmi alti, provando a costruire svariate occasioni da gol. Al 38’ i biancoblù passano in vantaggio, con l’incornata di Merino sul corner calciato da Kubo. Passano tre minuti e la prossima avversaria dell’Inter in Champions League raddoppia, sempre sugli sviluppi di un corner, con la deviazione vincente di Zubimendi. In pieno recupero del primo tempo arriva anche il tris, con Merino che restituisce il favore a Kubo confezionando l’assist per il 3-0 del giapponese. Il secondo tempo è quasi completamente appannaggio dei sottomarini gialli, che però non riescono ad impensierire eccessivamente il portiere ospite Remiro. La squadra allenata da Barrenetxea resta compatta e si difende senza troppi problemi fino alla fine. Vince 3-0 la Real Sociedad e sale momentaneamente al quinto posto, a quota 29 punti. Si ferma il Villarreal, che rimane bloccato a 16 punti in classifica, in tredicesima posizione, con Osasuna e Siviglia pronte ad approfittarne.

ALAVES-LAS PALMAS 0-1

Successo esterno per il Las Palmas, 1-0 sul campo dell’Alaves. Gara divertente e dai ritmi alti nella prima frazione di gioco, con occasioni da una parte e dall’altra. Gli ospiti stappano la partita al 31’, grazie a Kirian Rodriguez, su assist di Alberto Moleiro. I padroni di casa reagiscono subito, ma non riescono a pareggiare prima della fine del primo tempo: si rientra negli spogliatoi sul punteggio di 1-0. Nella ripresa i biancoblù trovano l’1-1, ma il gol di Omorodion vienne annullato dopo controllo del Var. L’Alaves ci prova fino in fondo, sfiorando il pari in più occasioni, ma al triplice fischio la squadra di Pimienta porta a casa i tre punti. Vince il Las Palmas e sale a 24 punti in classifica, all’ottavo posto, mentre l’Alaves resta fermo a 16 punti, momentaneamente in tredicesima posizione.