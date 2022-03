Liga: il Villarreal affonda in casa dell'Osasuna

SPAGNA

La rete di testa di Avila al 63' stende il Sottomarino Giallo, ko dopo cinque partite: la formazione di Emery resta settima

Nella ventisettesima giornata di Liga, il Villarreal crolla dopo cinque risultati utili consecutivi. Il Sottomarino Giallo, prossimo avversario della Juventus in Champions, perde 1-0 in casa dell'Osasuna: decide il colpo di testa di Avila al 63'. Con questo ko, la formazione di Emery resta a 42 punti, a -3 dal quarto posto di Barcellona e Atletico, mentre gli uomini di Arrasate tornano al successo dopo due sconfitte di fila. Getty Images

OSASUNA-VILLARREAL 1-0

Dopo quattro vittorie ed un pareggio, si ferma la striscia di risultati positivi del Villarreal, che perde 1-0 sul campo dell'Osasuna e fallisce l'obiettivo di avvicinarsi al quarto posto. Il Sottomarino Giallo, prossimo avversario della Juventus in Champions, si vede annullare un gol per fuorigioco a Estupinan nel corso del primo tempo, ma incassa la rete che decide il match poco dopo l'ora di gioco. Dopo un errore di David Garcia, la sfida si sblocca al 63': Ruben Garcia se ne va sulla sinistra e mette al centro per Avila, che di testa prende in controtempo Rulli e insacca l'1-0. Unai Emery corre ai ripari inserendo Trigueros, Chukwueze e Dia al posto di Aurier, Pino e Lo Celso, ma ad andare più vicina al gol è la formazione di Arrasate: la rete di Budimir, infatti, viene cancellata dal fuorigioco dell'ex Crotone e Sampdoria. Il risultato non cambia più e il match finisce 1-0: l'Osasuna vince e dopo due ko di fila sale a 35 punti, mentre il Villarreal resta a quota 42 e, con una partita in più, è a -3 dalla zona Champions.