Liga: il Siviglia vince 3-0 in casa del Getafe, il Granada domina a Pamplona contro l’Osasuna

SPAGNA

Nella 25esima giornata della Liga il Siviglia vince 3-0 in casa del Getafe grazie ai gol dell’ex Genoa e Milan Ocampos, di Fernando e di Kounde, terzo posto in classifica per la squadra di Lopetegui. Il Granada domina 3-0 a Pamplona contro l’Osasuna, a segno Machis con una doppietta e Foulquier. Quarto k.o. consecutivo per l’Athletic Bilbao che cade in trasferta, 2-1 contro l’Alavés. Il Valladolid supera l’Espanyol con lo stesso risultato.

GETAFE-SIVIGLIA 0-3

Il Siviglia dopo tre partite senza vittorie ritrova il successo al Coliseum Alfonso Pérez, k.o. casalingo per il Getafe che non riesce a riscattarsi dopo la sconfitta contro il Barcellona. Nel primo tempo sono gli ospiti a fare subito la voce grossa, al 6’ Soria deve superarsi per parare la conclusione di Fernando. La squadra di Lopetegui non si rassegna al mancato vantaggio, al 43’ Reguilon serve in area piccola l’ex Genoa e Milan Ocampos che solo davanti a Soria non sbaglia di destro. Gli uomini di Bordalas non riescono a impensierire gli ospiti che continuano a macinare gioco e al 67’ segnano il 2-0. Calcio di punizione dell’ex rossonero Suso, de Jong interviene in spaccata e Fernando di testa trova la deviazione decisiva nei pressi della linea di porta. Il terzo gol degli ospiti al 75’ porta la firma di Kounde, bel diagonale che si infila sotto le gambe di Soria per il definitivo 3-0. Con questa vittoria gli uomini di Lopetegui si portano a +1 in classifica proprio sul Getafe e si ritrovano al terzo posto nella Liga.

OSASUNA-GRANADA 0-3

Partita senza storia allo stadio El Sadar di Pamplona, dove gli ospiti si impongono con un secco 3-0 e si portano a +5 nella classifica della Liga rispetto ai rivali. Il Granada passa in vantaggio già al 4’ con Machis, splendido il suo sinistro in corsa sotto l’incrocio, non può intervenire Sergio Herrera, incolpevole. Al 28’ lo stesso Machis raddoppia con un sinistro di potenza diretto sotto la traversa dopo una ripartenza fulminea ispirata da un lancio di un altro Herrera, il suo compagno Yangel. Un gol tutto venezuelano per la coppia del Granada e doppietta personale per Machis. L’Osasuna incassa e non riesce a reagire, il diagonale al 41’ di Foulquier è il colpo del k.o. su assist del solito Yangel Herrera, ispiratore di tutte le iniziative in avanti della squadra allenata da Penas.

ALAVES-ATHLETIC BILBAO 2-1

L’Athletic Bilbao si presenta allo stadio Mendizorrotza e rimedia la quarta sconfitta consecutiva in campionato, merito dell’Alavés che non si è demoralizzato dopo lo svantaggio ed è stato capace di ribaltare il match all’ultimo respiro. Ora i padroni di casa si trovano a -1 dai baschi in classifica. Gli ospiti sbloccano la sfida al 17’ grazie a Raul Garcia, che appena fuori dall’area accarezza il pallone di sinistro e con lo stesso piede infila la palla nell’angolino con una conclusione rapida e precisa. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, dieci minuti dopo il fallo di Alvarez procura un rigore alla squadra di Garitano, dal dischetto Lucas Perez spiazza con freddezza Simon e pareggia i conti. Non ci sono altre occasioni rilevanti fino al duplice fischio che fa terminare la prima frazione. Nella ripresa la sfida si accende nel finale, Lucas Perez centra una traversa e al 91’ batte la punizione decisiva, intercettata in spaccata da Ely, che mette a segno il gol del definitivo 2-1.

VALLADOLID-ESPANYOL 2-1

Allo stadio municipale José Zorrilla il Valladolid batte l’Espanyol 2-1 e va a +10 in classifica sugli ospiti, ultimi a quota 19 punti insieme al Leganés. Nel primo tempo non ci sono occasioni rilevanti ma gli ospiti rimangono in inferiorità numerica a causa dell’espulsione del centrocampista David Lopez, che rimedia ingenuamente la doppia ammonizione che lascia in dieci i suoi. I gol arrivano nella ripresa, al 77’ Ramirez si appropria del pallone dopo una respinta dell’ex Milan Diego Lopez e riesce a sorprendere il portiere con un tiro forte e preciso, vantaggio Valladolid. I padroni di casa raddoppiano cinque minuti dopo: Lopez falcia in uscita Unal, Sergi Guardiola ne approfitta e appoggia nella porta sguarnita. Nonostante l’inferiorità numerica l’Espanyol reagisce e accorcia le distanze al 93’ con il rigore trasformato da Embarba dopo un fallo di mano in area di rigore.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Vedi anche Calcio estero Liga: poker di Messi, il Barcellona spaventa il Napoli e supera il Real Madrid sconfitto dal Levante