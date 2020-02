Liga: è un super Messi! Quattro gol all’Eibar e Napoli avvisato  

SPAGNA

Il Barcellona stende 5-0 l’Eibar grazie a un sensazionale poker di Messi e lancia un forte segnale al Napoli in vista della sfida di Champions League di martedì sera. L’argentino è devastante già nel primo tempo: al 14’ supera un difensore con un tunnel e sblocca il match con un tocco sotto, al 37’ raddoppia con un diagonale e al 40’ sfrutta un rimpallo favorevole. All’88’arriva il quarto gol della Pulce, prima della manita di Arthur. Real Madrid superato in vetta.

BARCELLONA-EIBAR 5-0

Dire che la partita per il Barcellona è stata una passeggiata sarebbe quasi usare un eufemismo; contro la squadra quartultima nella classifica della Liga i catalani sbrigano ampiamente la pratica già nel primo tempo grazie a un super Messi. La Pulce trova un gol pazzesco al 14’ facendo tutto col sinistro: dribbling d’esterno, tunnel ad Arbilla e tocco sotto a superare imparabilmente Dmitrovic. Un vero e proprio gioiello dell’argentino. Vidal spreca il 2-0 calciando di prima intenzione e trovando prima la respinta del portiere avversario e poi l’esterno della rete, ma ci pensa nuovamente Messi a siglare un altro capolavoro al 37’ per il raddoppio: Busquets e Vidal duettano, poi il cileno serve il numero 10 del Barcellona che affonda sulla sinistra e supera Dmitrovic sul secondo palo con un gran diagonale. A questo punto il Pallone d’Oro non si ferma più e si porta a casa il pallone tre minuti più tardi: su una leggerezza della difesa ospite, Messi si ritrova tutto solo davanti al portiere e serve Griezmann, il quale non trova l’impatto col pallone per via di un intervento di un difensore dell’Eibar, la sfera carambola così ancora sull’argentino che non sbaglia a porta sguarnita. Dmitrovic evita il poker allo scadere del primo tempo opponendosi su un tiro di Griezmann e, dopo un rimpallo, anche su Busquets. A questo punto la ripresa diventa una pura formalità per i padroni di casa. Il portiere serbo è ancora miracoloso al 51’ su Rakitic. Al 61’ arriva il primo tiro in porta del match degli ospiti, quando José Ángel impegna ter Stegen con una punizione a giro, deviata in calcio angolo. La manita catalana arriva comunque nel finale: Messi si ritrova il pallone nell’area piccola e, dopo dribbling e finte che mandano fuori giri la difesa dell’Eibar, mette a segno il 4-0. Arthur completa il quadro al 90’ con un tap-in vincente. Martedì sera ci sarà il Napoli al San Paolo per l’andata dell’ottavo di finale di Champions League.