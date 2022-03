Liga, il Real scappa ancora, 3-0 al Maiorca. Siviglia a -10

SPAGNA

Ancelotti continua la fuga in vetta: Benzema (doppietta) e Vinicius trascinano i blancos nella ripresa



Se non è un'ipoteca sul titolo, poco ci manca: con la quarta vittoria di fila, il Real Madrid guadagna altri due punti sul Siviglia e porta a 10 le lunghezze di vantaggio sul secondo posto occupato dagli andalusi. La formazione di Ancelotti passa 3-0 in casa del Maiorca, non senza sofferenza: nel primo tempo, infatti, la più grande occasione è per i padroni di casa, che colpiscono un palo con Maffeo tutto solo davanti a Courtois. I blancos passano allora nella ripresa: al 55', Benzema serve Vinicius, che con il sinistro non sbaglia regalando il vantaggio agli uomini di Ancelotti tra le proteste dei padroni di casa per un possibile fallo ad inizio azione di Valverde su Baba Mohammed. La sfida si chiude definitivamente al 77': Olivan spinge Vinicius in area e Benzema, dal dischetto, spiazza Sergio Rico siglando il raddoppio ospite, che di fatto pone fine anzitempo al match. Cinque minuti dopo, il francese trova anche la doppietta impattando perfettamente di testa in area il cross dalla destra di Marcelo, trovando il quinto gol in cinque giorni se si considera anche la leggendaria tripletta al Psg in Champions. Finisce così 3-0: il Real Madrid centra il quarto successo consecutivo in Liga e si porta a 66 punti, 10 in più del Siviglia secondo in classifica. La possibilità, più che concreta visto l'enorme vantaggio accumulato, è che il prossimo match possa rappresentare l'ultimo, vero ostacolo tra Ancelotti e il titolo: il Clasico contro il rivitalizzato Barcellona di Xavi. Quinta sconfitta di fila, invece, per il Maiorca, che resta a 26 punti, solo due in più del terzultimo posto del Cadice che vale la retrocessione.