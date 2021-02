Liga: il Levante ferma ancora Simeone, Atletico affondato 2-0  

spagna

I Colchoneros cadono per mano di Morales e De Frutos, l’Elche torna a vincere dopo 16 partite grazie a Dani Calvo

Nella 24esima giornata di Liga l’Atletico Madrid si ferma nuovamente con il Levante, affrontato mercoledì per il recupero dell’andata. Al Wanda Metropolitano basta il gol di Morales al 31’ e, dopo il palo colpito da Suarez, De Frutos chiude i conti nel recupero. Ritorna al successo dopo addirittura 16 partite l’Elche, vincente nello scontro diretto contro l’Eibar alla prima in panchina di Escribà: decisivo il colpo di testa di Dani Calvo al 33’.

ATLETICO MADRID-LEVANTE 0-2

Solamente tre giorni dopo l’1-1 dell’andata, il caso vuole che Atlético Madrid e Levante si ritrovino sùbito contro. I Colchoneros cadono ancora, incredibilmente, con due soli tiri in porta subiti. Dopo pochi minuti arriva il primo spavento per Simeone, con un lancio lunghissimo che trova Morales in fuga: da ottima posizione il diagonale mancino finisce però a lato della porta di Oblak. Pesano molto in campo i tre squalificati dei Colchoneros, ovvero Saul Niguez, Savic e Trippier e alla mezz’ora lo stesso numero 11 ospite non fallisce la seconda occasione e insacca un pallone vagante, anche se le deviazioni di Felipe ed Hermoso sono determinanti. Nella ripresa l’Atlético cerca di dare il via alla rimonta sulle spalle del solito Suarez e le occasioni fioccano. Su tutte, dopo una decina di minuti un suo destro potente si stampa sulla parte alta del palo e una manciata di secondi più tardi Simeone si vede annullata una rete per fuorigioco: insomma, il Levante scricchiola. I padroni di casa non hanno intenzione di mollare e continuano a spingere, ma Cardenas è insuperabile e devia anche un tentativo di Joao Felix. Proprio quando l’Atlético fa salire tutti in cerca del pari, De Frutos colpisce in ripartenza e chiude i conti al 96’. Suona un serio campanello d’allarme per Simeone, con una sola vittoria nelle ultime 4 partite di campionato e la caduta di un’imbattibilità interna che durava da 35 gare tra tutte le competizioni. Il Levante torna invece a vincere dopo 4 match senza successi: l’ultimo successo in trasferta risaliva al 30 gennaio, proprio a Madrid in casa del Real.

ELCHE-EIBAR 1-0

Cambia l’allenatore e la squadra torna a vincere dopo 16 partite senza successi. È in breve la storia di questo Elche, che beneficia sùbito dell’arrivo di Escribà in panchina e vince di misura sull’Eibar. Per vedere la prima rete della nuova gestione dopo l’addio ad Almiron servono 33 minuti. Il calcio d’angolo viene battuto dai padroni di casa con uno schema e la palla viene servita a Barragan sulla trequarti: cross in mezzo, Dani Calvo svetta sui difensori e incorna il pallone per un gol pesantissimo in chiave salvezza. Come da tradizione nelle sfide sul limbo della retrocessione, dove la paura la fa da padrona, la partita del Martinez Valero non regala molte emozioni. Anzi, l’altra unica grossa chance del match in un panorama di 5 tiri in porta totali è sempre sui piedi dell’Elche, con Josan che a metà ripresa salta il marcatore da ottima posizione e calcia a lato di un soffio. Con questi tre preziosissimi punti i padroni di casa agganciano quindi l’undici di Mendilibar a quota 21 punti e informa tutte le avversarie che la musica è cambiata. È invece la settima gara senza vittoria per l’Eibar, che in trasferta in campionato non trionfa addirittura dallo scorso 30 novembre.