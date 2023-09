Liga, il Barcellona rimonta da 0-2 a 3-2 nel finale: è vetta provvisoria

SPAGNA

I catalani rimontano il Celta Vigo tra il minuto 81 e l’89’ con Lewandowski e Cancelo e salgono a 16 punti come la sorpresa Girona

© Getty Images La sesta giornata di Liga 2023/2024 vede la folle rimonta del Barcellona da 0-2 a 3-2 contro il Celta Vigo di Benitez: Lewandowski riprende la partita con una doppietta tra 81' e 86', poi Cancelo completa l’impresa tre minuti dopo. I blaugrana sono ora provvisoriamente in testa alla Liga insieme al Girona: pokerissimo rifilato al Maiorca e sedici punti in classifica. Termina invece sullo 0-0 l’incontro tra Osasuna e Siviglia.

BARCELLONA-CELTA VIGO 3-2

Xavi schiera il tridente Felix-Lewandowski-Torres per proseguire la striscia positiva, mentre Benitez deve risollevare le sorti del suo Celta, che stenta a decollare in questo avvio di stagione. Dopo un avvio senza particolari sussulti, arriva il vantaggio ospite con Strand Larsen, che al 19’ trova il palo lontano alla sinistra di Ter Stegen e porta avanti i suoi. Marcos Alonso cerca il pareggio con un colpo di testa angolato, ma Villar è reattivo. I catalani non riescono a trovare soluzioni di gioco per colpire la difesa e ci deve provare Araujo dalla distanza all’ora di gioco per dare un segnale. Pochi minuti dopo Torres ha l’occasione del pareggio, ma da pochi passi calcia sull’esterno della rete. Si sbilancia il Barcellona e arriva il raddoppio ospite: uscita palla magistrale, passaggio per Iago Aspas che imbuca per Douvikas, in rete col mancino per lo 0-2. La reazione blaugrana è di alta qualità: Joao Felix scava per Lewandowski, che trova un acrobatico pallonetto per dimezzare lo svantaggio. Crolla il Celta, che subisce un’altra rete dal polacco dopo cinque giri di lancette: imbucata per Cancelo, che serve a rimorchio il numero 9 che non sbaglia col destro. Tre minuti dopo Gavi inventa dalla trequarti di sinistra e pesca l’inserimento del portoghese ex City, che anticipa tutti e completa una folle rimonta in otto minuti. Sembra finita, ma l’ultimo brivido lo firma l’ex Mingueza, che sfiora il 3-3 nel recupero. Barcellona ora a 16 punti, temporaneamente in cima alla classifica insieme agli altri catalani del Girona. Il Celta Vigo resta a quattro lunghezze.

GIRONA-MAIORCA 5-3

Pokerissimo del Girona che balza incredibilmente in vetta alla Liga: l’ex Lazio Muriqi apre le danze dopo solo quattro minuti su rigore, poi si scatenano i padroni di casa. David Lopez al 26’ pareggia i conti, alla mezz’ora il penalty di Dovbyk porta avanti i suoi che dilagano entro fine primo tempo con Martin ed Herrera. Al 57’ il mancino di Savio fissa la cinquina, poi nel finale la doppietta serve a poco. Sale quindi a 16 lunghezze il Girona, mentre i maiorchini restano a cinque.

OSASUNA-SIVIGLIA 0-0

Termina a reti bianche l’incontro tra Osasuna e Siviglia: i padroni di casa creano più occasioni ma il palo ferma Avila al 62’ e Nyland nega la rete in più occasioni. Ocampos si rende pericoloso per il team ospite, ma niente da fare: la squadra di Pamplona sale così a 7 punti in classifica, mentre gli andalusi sono a quattro.