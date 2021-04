Liga: Griezmann rimonta il Villarreal, il Barcellona è secondo

spagna

La doppietta del francese vale il 2-1 sul Sottomarino Giallo: Koeman aggancia Zidane. Unal lancia il Getafe e inguaia l'Huesca



Nella trentaduesima giornata di Liga, il Barcellona batte 2-1 il Villarreal e aggancia il Real Madrid al secondo posto a 71 punti, a -2 dalla vetta in attesa dell'Atletico. All’Estadio de la Ceramica, i blaugrana vincono grazie alla doppietta di Griezmann (28' e 35'), che ribalta l'iniziale vantaggio di Chukwueze (26’). Colpo salvezza del Getafe, che passa 2-0 in casa dell'Huesca con due reti di Unal e si porta a +5 sulla zona retrocessione.

VILLARREAL-BARCELLONA 1-2

Successo tanto sofferto quanto prezioso per un non perfetto ma cinico Barcellona, che approfitta del pareggio del Real e resta pienamente in corsa per il titolo. All'Estadio de la Ceramica, la prima clamorosa occasione è proprio per i blaugrana, e arriva al 16': solita azione telecomandata degli ospiti, con Jordi Alba che serve de Jong. L'ex Ajax, però, riesce incredibilmente a sbagliare da pochi passi centrando Asenjo, che devia il pallone sul palo. Al primo vero acuto, passa allora il Sottomarino Giallo, con Chukwueze che riceve da Pau Torres, salta Jordi Alba e ter Stegen e insacca, firmando l'1-0 al 26'. Il vantaggio, però, dura appena due minuti, perché i catalani rispondono subito con Griezmann che, lanciato dalle retrovie da Mingueza, supera Asenjo con un morbido pallonetto mancino che vale l'1-1. Passano appena 7' e l'ex Atletico realizza la sua personale doppietta approfittando del retropassaggio completamente sbagliato di Foyth: sinistro vincente e 1-2 per gli uomini di Koeman. Messi sfiora il tris a fine primo tempo (bravo Asenjo a tenere il pallone sul primo palo), poi l'argentino provoca l'espulsione al 65' di Trigueros, che entra con il piede a martello sulla Pulce e lascia i padroni di casa in dieci. L'episodio dà al Barcellona la possibilità di trovare il terzo gol e chiudere i giochi, ma la formazione di Koeman si specchia troppo e fallisce l'1-3 con Dembélé. Gli uomini di Emery, invece, spaventano ter Stegen con Moriba e Gerard Moreno, ma il risultato non cambia più: con questo successo, i blaugrana salgono a 71 punti e agganciano al secondo posto il Real che, però, ha una partita in più rispetto agli storici rivali.

HUESCA-GETAFE 0-2

La vittoria del Getafe nello scontro salvezza contro l'Huesca ha un nome ed un cognome: Enes Unal. Il turco, con la sua doppietta, tira fuori dai guai il club madrileno, che vince 2-0 e complica ulteriormente la missione salvezza degli uomini di Rojo Martin, ora penultimi. La partita si sblocca al 20' con il tap-in di Unal dopo la respinta di Fernandez sul colpo di testa di Mata. L'ex Valladolid si ripete ad inizio ripresa con un destro sul secondo palo che si insacca precisamente nell'angolino basso: 0-2 al 52'. Il raddoppio, di fatto, chiude i giochi, con il Getafe che non rischia più e sale a quota 34, a +5 sul Valladolid terzultimo e a +7 proprio sull'Huesca, ora a tre lunghezze dalla zona salvezza.