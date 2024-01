Liga: Girona in vetta, Portu manda il Celta ko 1-0

SPAGNA

I catalani vincono di misura a Vigo e tornano a +1 dal Real Madrid

© Getty Images Il Girona non tradisce le attese e si riporta in testa alla classifica dopo la ventiduesima giornata di Liga: in casa del Celta Vigo la formazione di Michel vince 1-0 grazie alla rete di Portu al 20’ su assist di Gutierrez e sale a quota 55 punti, uno in più del Real Madrid (che ha una partita in meno) e undici dal Barcellona (terzo). Gli uomini di Benitez restano invece fermi a diciassette lunghezze, a +2 dalla zona rossa.

Ottimo avvio degli ospiti, che dopo dieci minuti sfiorano già il vantaggio con la soluzione tentata dalla lunga distanza da Herrera, che termina di pochissimo alla sinistra di Guaita. Passano pochi secondi e Dovbyk si vede negare due volte il gol dal portiere avversario, prima con un colpo di testa su azione e poi sul corner successivo, sulla cui ribattuta anche Blind non riesce ad insaccare. Gli uomini di Michel passano al 20’ con Portu, letale in area di rigore con un destro ravvicinato su assist di Gutierrez. Il Celta cerca la risposta alla mezz'ora con un’incornata di Strand Larsen, ma Gazzaniga è attento. Nel secondo tempo la formazione allenata da Benitez vuole rispondere allo svantaggio, ma il match scorre sui fili di un sostanziale equilibrio che non vede grandi occasioni da rete fino al triplice fischio, che decreta il primo posto del Girona (a +1 sul Real Madrid e con undici punti di vantaggio dal Barcellona) e lascia il Celta Vigo a quota diciassette, con (momentaneamente) due lunghezze in più rispetto al terzultimo posto.

