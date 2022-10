Liga: doppietta Griezmann, colpo Atletico in casa del Betis

SPAGNA

I Colchoneros espugnano Siviglia 2-1 con qualche brivido nel finale e si portano al terzo posto solitario in classifica

Successo esterno 2-1 dell'Atletico Madrid sul non facile campo del Betis Siviglia nell'undicesima giornata della Liga. I Colchoneros si affidano a un super Griezmann, autore di una doppietta nel secondo tempo, per stendere gli uomini di Pellegrini e portarsi al terzo posto solitario in classifica alle spalle solo di Real e Barcellona. Gli andalusi, in gol con Fekir, scivolano fuori dalla zona Champions. Finisce 2-2 tra Espanyol ed Elche.



BETIS SIVIGLIA-ATLETICO MADRID 1-2

Colpo dell’Atletico Madrid che espugna Siviglia e si porta al terzo posto in classifica, staccando proprio gli andalusi fuori dalla zona Champions. Primo tempo favorevole al Betis con Luiz Henrique che spara troppo alto al 31’, mentre a pochi secondi dal termine è bravo Oblak a sventare una punizione di Guardado. Gli sforzi biancoverdi sembrano concretizzarsi in avvio di ripresa col vantaggio di Luiz Henrique, ma il Var annulla la rete per un precedente fuorigioco di Iglesias nel corso dell’azione. Scampato il pericolo, è allora l’Atletico a colpire con Griezmann direttamente da calcio d’angolo al 54’: nessuno tocca il cross del francese la cui traiettoria finisce in rete, inutile il tentativo di salvataggio di Pezzella sulla linea. Passa meno di un quarto d’ora e ancora Griezmann va in gol dopo una splendida azione dei Colchoneros, beffato un non incolpevole portiere avversario sotto le gambe. La punizione di Fekir a cinque dal termine accorcia le distanze, ma le speranze di un’incredibile rimonta si infrangono sulla traversa di Moreno nel recupero. Sospiro di sollievo per Simeone, che rischia la beffa ma alla fine può esultare.

ESPANYOL-ELCHE 2-2

Punticino salvezza per l’Elche che resta ultimo in classifica ma almeno riesce a uscire indenne dal campo dell’Espanyol. Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio con Milla all’11’, pareggio quasi immediato di Puado al 24’. Braithwaite completa la rimonta catalana al 67’ ma all’82’ arriva l’inaspettato 2-2 di Verdu. Espanyol sempre a metà classifica.