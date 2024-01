Liga: pazzesca rimonta del Real contro l’Almeria, Barcellona ok allo scadere col Betis

SPAGNA

I Blancos ribaltano (tra le polemiche) l’ultima in classifica al 99’ da 0-2 a 3-2, tripletta di Torres e perla di Joao Felix nel 4-2 dei blaugrana

© Getty Images Succede di tutto nel 21esimo turno di Liga: pazza vittoria del Real Madrid, che rimonta tra le polemiche da 0-2 a 3-2 contro l’Almeria. Ramazani e Gonzalez illudono gli ospiti, ribaltati da Bellingham (57’), Vinicius (67’) e Carvajal allo scadere (99’). Molto discussa però la diriezione di gara. Il Barcellona piega il Betis 4-2, grazie alla tripletta di Ferran Torres e al capolavoro di Joao Felix: non basta agli andalusi la doppietta di Isco. Pirotecnico 3-2 anche tra Osasuna e Getafe.

BETIS SIVIGLIA-BARCELLONA 2-4

Poker del Barcellona, che si fa riprendere da 2-0 a 2-2 ma poi supera il Betis 4-2 in trasferta. Il primo tempo è completamente appannaggio degli ospiti: la squadra di Xavi gestisce ampiamente il possesso del pallone, e al 21’ riesce anche a stappare la partita. Pedri apparecchia per Ferran Torres, che porta in vantaggio i Culers. I biancoverdi sembrano non riuscire a reagire, e al duplice fischio sono sotto di un gol. Nella ripresa i catalani continuano a premere sull’acceleratore, e al 48’ raddoppiano: azione personale di Lamal, che colpisce il palo ma pesca il tap-in ancora una volta di Ferran Torres, che fa 2-0. Dopo la seconda rete subita gli andalusi si svegliano, trascinati da Fekir e Isco. Lo spagnolo riporta l’incontro in equilibrio nel giro di tre minuti: al 56’ calcia fortissimo sotto la traversa sugli sviluppi di palla inattiva, e al 59’ raccoglie il filtrante alto di Luiz Henrique mettendo il pallone in porta con un tocco morbido (convalidato dopo controllo al Var per fuorigioco). L’incontro è spettacolare nella mezzora finale, con continui ribaltamenti di fronte. Serve un colpo fenomenale per risolverla, e al 90’ arriva in favore degli ospiti: il neoentrato Joao Felix sigla il 3-2 con un tiro d’esterno spettacolare, che si infila all’angolino basso e riporta avanti i blaugrana. Nel finale c’è spazio anche per il 4-2, con Ferran Torres che sigla la sua tripletta personale a campo aperto con un pallonetto. Vince il Barcellona e sale a 44 punti in classifica, a -7 dal Real Madrid con lo stesso numero di gare disputate. Il Betis rimane fermo a quota 31 punti, in nona posizione.

REAL MADRID-ALMERIA 3-2

Avvio shock per i padroni di casa, che vanno sotto dopo 38 secondi con la rete di Ramazani, perfetto nel tiro col destro su assist di Robertone. Rodrygo sfiora il pareggio al quarto d'ora, ma nel finale della frazione arriva anche il clamoroso raddoppio ospite con Gonzalez, che calcia all'incrocio dei pali dalla distanza e porta le squadre al riposo sullo 0-2. Ancelotti inserisce Brahim e Joselu in avvio di ripresa e dimezza le distanze al 57’ con la rete del solito Jude Bellingham, che trasforma un calcio di rigore procurato proprio dall'ex Espanyol. La risposta dell'Almeria è però immediata e la firma Arribas al 61’, ma la sua rete viene annullata per un presunto fallo di Lopy ad inizio azione. Dopo lo spavento, i blancos trovano il pareggio con Vinicius, che mette in rete con la spalla (con qualche dubbio) su assist di Carvajal. Bellingham trova il vantaggio al 77’ con un gran gol ma il fuorigioco di Fran Garcia annulla tutto. Maximiano nega la doppietta al brasiliano con un grande intervento, poi l'inglese sfiora un eurogol in rovesciata. La pressione del Real Madrid produce la rete sperata al 99’ con l'inserimento di Carvajal, che riceve una sponda perfetta dell’ex Dortmund e regala il 3-2 che vale tre punti ai suoi, ora a quota 51 in classifica, mentre l'Almeria resta ultima a sei con qualche recriminazione arbitrale.

OSASUNA-GETAFE 3-2

Partita folle a Pamplona, con la formazione di casa che si trova in vantaggio di due reti a fine primo tempo grazie al gol in apertura di Garcia e il sinistro da fuori area alla mezz'ora di Munoz. Borja Mayoral apre la rimonta ospite con un destro sotto la traversa al 64’ e quattro minuti dopo la pareggia Maksimovic di testa sugli sviluppi di un corner. Gli ospiti sfiorano il clamoroso tris, ma il gol vittoria lo segna all’80’ Areso trovando una traiettoria vincente da posizione defilatissima che fissa il 3-2 e porta l’Osasuna a 26 punti, sorpassando proprio gli avversari odierni.