Liga: Barcellona raggiunto due volte dall'Osasuna, Villarreal ok

SPAGNA

Blaugrana avanti con Nico Gonzalez e Ezzalzouli, ma Avila sigla il 2-2 all'86'. Il Sottomarino Giallo batte 2-0 il Rayo Vallecano



Continua la crisi del Barcellona, che nella diciassettesima giornata di Liga non va oltre il 2-2 sul campo dell'Osasuna. La formazione di Xavi passa due volte in vantaggio con i gol di Nico Gonzalez (12') e da Ezzalzouli (49'), ma David Garcia (14') e Avila (86') fermano i blaugrana. Vince, invece, il Villarreal: il Sottomarino Giallo supera 2-0 il Rayo Vallecano con le reti di Mandi (32') e Gerardo Moreno (rigore al 36').

OSASUNA-BARCELLONA 2-2

Ennesima delusione per il Barcellona, che dopo il ko contro il Bayern Monaco con inevitabile eliminazione dalla Champions League non va oltre il 2-2 sul campo dell'Osasuna, fallendo la possibilità di avvicinarsi alla zona Europa. Eppure, i blaugrana trovano il vantaggio già al 12': Gavi dà un gran pallone in area a Nico Gonzalez, che controlla e batte Herrera firmando l'1-0. Alla prima occasione, però, i padroni di casa pareggiano grazie ai due Garcia: punizione battuta da Ruben e colpo di testa vincente di David, che batte ter Stegen e segna l'1-1. Ad inizio ripresa, la formazione di Xavi rimette la testa davanti: Dembélé mette al centro, la difesa di casa non allontana ed Ezzalzouli, da pochi passi, insacca con un terribile destro sotto la traversa, scatenando le proteste dell'Osasuna visto che il contropiede parte da un tocco di mano di Busquets nell'area di rigore catalana. L'ex Dortmund, all'81', è costretto ad uscire per infortunio, lasciando spazio a Coutinho, e cinque minuti dopo la formazione di Arrasate trova il definitivo pari grazie al terrificante destro dal limite dell'area di Avila, che sugli sviluppi di calcio d'angolo fulmina ter Stegen grazie anche alla deviazione di Araujo e realizza il 2-2. Il Barcellona sale a 24 punti ma resta ottavo a +2 proprio sull'Osasuna, al terzo pareggio consecutivo.

VILLARREAL-RAYO VALLECANO 2-0

Al Villarreal bastano quattro minuti per battere 2-0 il Rayo Vallecano all'Estadio de la Ceramica. Tra il 32' e il 36', infatti, arriva il terribile uno-due del Sottomarino Rosso. Il gol dell'1-0 lo segna Mandi con un poderoso colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Dani Parejo. Trenta secondi dopo la ripartenza delle ostilità, invece, Gerard Moreno viene abbattuto in area da Catena e, dal dischetto, spiazza Dimitrievski firmando il raddoppio che stende gli ospiti. Ad inizio secondo tempo, la formazione di Emery sfiora anche il tris con la traversa colpita di testa da Pau Torres, poi controlla per tutto il resto della ripresa e ritrova la vittoria dopo tre punti, allontanandosi dalla zona retrocessione e salendo a 19 punti. Il Rayo, invece, perde dopo tre risultati utili consecutivi e resta sesto, ma a +2 sul Valencia e a +3 sul Barcellona che ha però una partita in meno.