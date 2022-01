Liga: Barcellona fermato sul pareggio dal Granada, non basta de Jong

SPAGNA

I blaugrana non vanno oltre l'1-1, con Puertas che segna all'89' e vanifica il gol dell'ex Siviglia al 57'. Vincono Real Sociedad e Levante

Deludente pareggio per il Barcellona nella ventesima giornata di Liga: gli uomini di Xavi non vanno oltre l'1-1 sul campo del Granada, con Puertas (89') che risponde al colpo di testa di de Jong (57'). Torna alla vittoria la Real Sociedad, che batte 1-0 il Celta Vigo grazie al gol di Oyarzabal al 13', primo successo in campionato per il fanalino di coda Levante, che supera 2-0 il Maiorca con le reti di Soldado (47') e Morales (97').

GRANADA-BARCELLONA 1-1

Grande occasione sprecata dal Barcellona, che proprio nel finale vede sfumare un successo preziosissimo per avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions: proprio all'89', infatti, il Granada acciuffa l'1-1 e beffa Xavi. La sfida sembra sbloccarsi all'8', ma l'incornata di de Jong viene annullata per fuorigioco di Gavi nel corso dell'azione. A metà primo tempo, invece, ter Stegen respinge il sinistro in area di Machis. La sfida si sblocca nella ripresa: cross dalla destra di Dani Alves e colpo di testa vincente di de Jong, che stavolta è in posizione regolare e batte Maximiano. Nel finale, però, la situazione del Barcellona si complica: all'80' Gavi, ammonito nel corso del primo tempo, rimedia il secondo cartellino giallo per un brutto fallo da dietro su Collado e lascia i catalani in inferiorità numerica. Il Granada ne approfitta e, a pochi istanti dal recupero, trova il pareggio: Lenglet salva e mette in calcio d'angolo, ma dal successivo calcio piazzato Puertas raccoglie un pallone vagante in area e con il sinistro lo scaraventa sotto l'incrocio dei pali, firmando l'1-1 e beffando il Barcellona. Un pareggio, addirittura l'ottavo in venti partite di Liga, che fa malissimo alla formazione di Xavi, che fallisce l'occasione di portarsi per qualche ora al terzo posto e sale a quota 32, a -1 dalla Real Sociedad e dal Betis. Il Granada, invece, sale a quota 24 e resta a +8 sulla zona retrocessione, fermando un'altra big dopo il successo per 2-1 contro l'Atletico.



REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO 1-0

Dopo due mesi, la Real Sociedad torna alla vittoria e si rilancia in zona Champions battendo 1-0 il Celta Vigo, ko dopo tre risultati utili consecutivi. Il match si sblocca subito al 13': Merino lancia con un gran passaggio Oyarzabal, che prima si fa parare la conclusione da Dituro, poi insacca sulla ribattuta tornando al gol in campionato dopo tre mesi. Nella ripresa, lo stesso Merino centra l'incrocio dei pali di testa, mentre allo scoccare dell'ora di gioco il possibile 2-0 di Elustondo viene annullato per fuorigioco. La Real, però, resiste, centra un successo che mancava dal 7 novembre 2021, giorno del 2-0 in casa dell'Osasuna, e sale a 33 punti, mentre il Celta Vigo resta a 23.



LEVANTE-MAIORCA 2-0

Arriva nella prima giornata del girone di ritorno la prima vittoria in questa Liga del Levante, che batte 2-0 il Maiorca e torna a sperare nella salvezza dopo un match al cardiopalma. Dopo un primo tempo senza reti, infatti, la partita di Valencia si infiamma nella ripresa: con uno splendido destro al volo, Bardhi lancia Soldado, che a tu per tu con Riquelme non sbaglia e firma l'1-0 al 47'. Quattro minuti dopo, Martì colpisce il palo di testa, mentre al 68' Olivan fallisce per il Maiorca un calcio di rigore assegnato per il fallo di Rober Pier su Niño, che invece all'82' si vede annullare un gol per fallo di mano di Sevilla. La sfida si chiude definitivamente al 97', con il sinistro precisissimo di Morales che con l'aiuto del palo si trasforma nel definitivo 2-0: la prima vittoria in campionato per la formazione di Lisci. ora a 11 punti e a -5 dal quartultimo posto dell'Elche. Terzo ko di fila, invece, per il Maiorca, che resta a 20.