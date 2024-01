Liga: altra remuntada del Real Madrid, Tchouameni piega il Las Palmas

SPAGNA

I blancos vincono 2-1 a Gran Canaria e tornano in vetta: decide il gol del francese (appena entrato) all’84’

© Getty Images Il Real Madrid (privo dello squalificato Bellingham) vince ancora in rimonta nella ventiduesima giornata di Liga: a Gran Canaria il Las Palmas viene battuto 2-1. Alla rete di Munoz, che al 53' realizza su assist di Sandro Ramirez, rispondono il mancino di Vinicius al 66’ e il colpo di testa da corner del neo entrato Tchouameni all'84'. Il Girona torna così a meno due dai blancos, primi. Termina 0-0 la sfida tra Real Sociedad e Rayo Vallecano.

LAS PALMAS-REAL MADRID 1-2

El Haddadi sfiora dopo pochi secondi il gol sugli sviluppi di un corner e la formazione di Ancelotti risponde subito con Rodrygo, ma Valles è reattivo sul tentativo del brasiliano. Kroos impegna nuovamente il portiere con un bel calcio di punizione dalla distanza, mentre Cardona al 34’ ha un'altra chance col mancino per portare avanti i padroni di casa ma calcia alto. Nel finale del primo tempo si accende Vinicius, che ci prova in due occasioni ma non riesce a sbloccare il punteggio prima del duplice fischio. Il Las Palmas passa in avvio di ripresa, quando Sandro Ramirez e Munoz costruiscono una fantastica azione che l'ex Barcellona rifinisce dopo aver saltato Rudiger, assistendo poi il compagno in area piccola. Il pareggio merengue lo firma al 66’ Vinicius, che mette in rete col mancino un delizioso assist di Camavinga. Il Madrid spinge per completare l'ennesima rimonta stagionale e ci riesce all’84’, quando Tchouameni (appena entrato in campo) gira perfettamente di testa un calcio d'angolo battuto da Kroos, decidendo il match. Real che sale così in vetta con 54 punti, due in più del Girona (in campo domani), mentre i padroni di casa restano a quota 31.

REAL SOCIEDAD-RAYO VALLECANO 0-0

Reti bianche nella sfida tra i baschi e il Rayo, con i padroni di casa che restano a -5 dal quarto posto. Barrenetxea si affida al tandem offensivo André Silva-Sadiq, ma nessuna delle due compagini produce rilevanti occasioni da rete nella prima frazione fino al recupero, quando Zubimendi e Galan sfiorano il vantaggio per la Real. La seconda frazione di gioco continua a non regalare chiare palle gol, con un equilibrio che si mantiene fino al fischio finale ed un punto a testa che porta a quota 24 gli ospiti, mentre sale a trentasei la Sociedad.