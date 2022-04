La vittoria del Real scuote la Liga: "E' la squadra che ha avuto più rigori"

LA POLEMICA

Da Barcellona rilanciano le insinuazioni sul potere politico delle merengues che hanno vinto con il Celta una partita in cui sono stati fischiati tre tiri dal dischetto a favore della squadra di Madrid

Il Real ha vinto a Vigo 1-2 contro il Celta e ha consolidato la sua leadership in testa alla Liga. Tutti felici solo nella parte 'blanca' di Madrid, visto che il resto della Spagna ha cavalcato l'onda polemica per le decisioni dell'arbitro Gonzalez Fuertes: tre rigori fischiati alla squadra di Ancelotti, di cui due molto discutibili e uno sbagliato, e un gol annullato a Galhardo. Particolarmente stizziti a Vigo, come era prevedibile e, ovviamente, a Barcellona. Getty Images

Il Mundo Deportivo ha tenuto a far sapere, con un titolo che non ha bisogno di spiegazioni, che il Real è "la squadra a cui sono stati fischiati più rigori nella Liga" e, in effetti, sono dieci i tiri dal dischetto concessi finora alle merengues. Sport ha sparato "Che gli regalino la Liga". Gli altri giornali hanno dato spazio alle parole polemiche dell'allenatore del Celta, l'argentino Coudet, che ha dichiarato ironicamente che "Barcellona, Siviglia e Atletico saranno contenti di una partita come questa". In più, a Vigo, hanno un precedente non propriamente felice con l'arbitro Gonzalez Fuertes: in una partita in trasferta con il Getafe, nella stagione 2019-20, ci fu l’espulsione discussa, per doppia ammonizione, di Maxi Gomez. In quella occasione ci fu un comunicato ufficiale del club che accusava Gonzalez Fuertes: "E' deplorevole che nel miglior campionato del mondo, un arbitro possa avere un livello così basso".

rassegna stampa

Non sono mancati gli inevitabili meme sulla vicenda.