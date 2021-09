La Spagna anticipa l'Italia: subito stadi aperti al 100%

SOLO PER IL CALCIO

Restano le restrizioni in Catalogna, con l'accesso limitato al 60% della capacità

Stadi aperti al 100% in Spagna a partire da questo fine settimane. Il ministero della Salute spagnola e le comunità autonome hanno deciso all'unanimità di porre fine alle restrizioni per gli stadi di calcio, che da venerdì potranno quindi essere aperti con la capienza piena dopo le restrizioni anti Covid. Il Consiglio interterritoriale della Salute ha approvato anche una capienza dell'80% nei palazzetti del basket e ha stabilito che si tratta di misure comuni a tutto il Paese per un periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre

Nell'ultima settimana di ottobre la situazione sarà nuovamente valutata. Diverso sarà lo scenario in Catalogna, che ieri ha approvato che gli stadi all'aperto con una capienza minima di 10.000 spettatori passeranno solo dal 40% al 60% della capienza. Una beffa per il Barcellona in questa sua stagione nera del dopo Messi.