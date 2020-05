La Liga vuole ripartire l'11 giugno e finire il 19 luglio: 39 giorni di partite

SPAGNA

Il presidente Javier Tebas lo ha annunciato, ma perché diventi ufficiale manca l'ok del Ministero della Salute spagnolo: la Liga ripartirà l'11 giugno per finire il 19 luglio. Un tour de force lungo 39 giorni ininterrotti di partite. Si ricomincia con il derby tra Betis e Siviglia. Sempre l'11 si giocheranno i minuti che mancano per far concludere Rayo Vallecano-Albacete che era stata sospesa. Liga tutti i giorni dunque con due slot: 19,30 e 21,30 o 22, a cui se ne aggiugerà un altro nel weekend alle 17,30.

Alla fine del campionato mancano 11 giornate e la classifica vede il Barcellona avanti di due punti sugli eterni rivali del Real Madrid. La Liga ha dunque una data fissata per la ripartenza, salvo contrattempi clamorosi, e ha fissato anche il giorno d'inizio della temporada 2020-2021: il 12 settembre. In mezzo, le Coppe europee.

E proprio l'eccessiva vicinanza tra le finali di Europa League e di Champions (26 e 29 agosto) e la ripresa della Liga, solleva molti dubbi sulla possibilità dei giocatori, se le 5 squadre spagnole ancora in corsa dovessero arrivare alla fine, di poter passare qualche giorno in vacanza o di potersi adeguatamente allenare in vista della nuova stagione.