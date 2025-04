La Liga contro il Barcellona: chieste misure cautelari per non fare giocare Dani Olmo e Pau Victor

Si arricchisce di un nuovo capitolo la battaglia tra la Liga e il Barcellona per Dani Olmo e Pau Victor. L'associazione responsabile dell'amministrazione dei due campionati di calcio professionistici di massimo livello della Spagna ha presentato ricorso amministrativo e richiesto misure cautelari contro la sentenza del Consiglio superiore dello sport di giovedì scorso che ha dato il via libera al tesseramento dei due calciatori che non dovrebbero essere schierati dal club catalano, a causa delle violazioni del FPF interno.