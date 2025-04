Liga: il Real Madrid crolla contro il Valencia, l’Alaves stende il Girona

GIRONA-ALAVES 0-1

Non riesce più a vincere il Girona, che va ko 1-0 anche in casa contro l’Alaves. Nel corso della prima frazione di gioco i padroni di casa provano a gestire il possesso del pallone, ma le occasioni da gol create sono poche. Gli ospiti si difendono senza rischiare, con l’arbitro che manda le due squadre negli spogliatoi con le reti ancora bianche, sullo 0-0. Gli uomini di Michel provano ad aumentare i giri del motore dopo la pausa, ma al 61’ vengono colpiti: Guridi apparecchia con un filtrante per il destro all’angolino di Vicente, che fa 1-0. I biancorossi nella mezzora finale fanno partire il forcing per strappare almeno il pari, ma la formazione allenata da Coudet alza il muro e porta a casa il successo. Il Girona non vince in Liga dal 3 febbraio, e resta fermo a 34 punti in classifica. Tre punti pesanti in chiave salvezza per l’Alaves, che tocca quota 30 e sale momentaneamente in diciassettesima posizione.