Barcellona: Dani Olmo e Pau Victor registrati definitivamente fino a fine stagione

Va specificato che il CSD ha sottolineato come non entri nel merito del controllo economico-finanziario in vigore nella Liga, come specificato in questa stessa risoluzione: "Il CSD desidera sottolineare che questo ricorso non tratta del controllo economico che LaLiga realizza ai suoi club associati. Se l’Organo di Validazione di Bilancio di LaLiga ha convalidato l’operazione economica il 3 di gennaio del 2025 e, in date successive, lo stesso organo manifesta una posizione differente sulla stessa operazione, si tratta di una questione di natura economica e di regole interne che dovrà essere trattata, nel suo caso, nell’ambito proprio de LaLiga".