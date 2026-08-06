IL CASO

La Fifa per ora sta con Infantino: "Pieno sostegno. Ma che errore l'apertura ai privati"

Il comunicato della Federazione internazionale dopo una riunione a Rabat: "Il processo legato alla proposta FFE andava gestito diversamente"

06 Ago 2026 - 09:25
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La Fifa ribadisce il "pieno sostegno" al presidente Gianni Infantino. La Federazione internazionale di calcio lo comunica in seguito di un incontro a Rabat, in Marocco. "Il segretario generale della Fifa e i membri del consiglio di amministrazione presenti - si legge in una nota - hanno riaffermato il loro pieno sostegno al presidente della Fifa, Gianni Infantino, come unico funzionario eletto dalle 211 associazioni dei membri della Fifa". "A sua volta - prosegue la nota - il presidente della Fifa ha ribadito il suo pieno sostegno al segretario generale e all'amministrazione per il loro lavoro, necessario ed eccezionale nella realizzazione della sua visione". 

"L'incontro - precisa la Fifa - ha anche affrontato la proposta Fifa Forward Enterprise(Ffe), dove sono stati riconosciuti gli errori commessi. È stato concordato che non era intenzione che il Consiglio Fifa e le associazioni membri della Fifa si sentissero esclusi dal processo e che il processo avrebbe dovuto essere gestito in modo diverso. È stato inoltre riconosciuto che sono stati commessi errori anche dopo che la proposta è trapelata ai media".

In ogni caso "la proposta FFE, che sarebbe stata soggetta all'approvazione delle Associazioni membri Fifa e del Consiglio Fifa, è ora fuori dal tavolo. Con il progetto ritirato, è stato concordato che la Fifa non tollererà più alcun attacco alla sua integrità, al buon governo e al giusto processo e prenderà tutte le misure necessarie per proteggere e salvaguardare il suo nome e la sua reputazione". Conclude la Federazione: "Ci sono sempre lezioni da imparare e Fifa continuerà a migliorare i suoi processi alla luce di questa esperienza. In questo caso, tuttavia, è importante sottolineare che, sebbene siano stati commessi degli errori, tutto ciò che è stato fatto è stato fatto in piena conformità con il quadro normativo della Fifa".

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