La Fifa per ora sta con Infantino: "Pieno sostegno. Ma che errore l'apertura ai privati"

In ogni caso "la proposta FFE, che sarebbe stata soggetta all'approvazione delle Associazioni membri Fifa e del Consiglio Fifa, è ora fuori dal tavolo. Con il progetto ritirato, è stato concordato che la Fifa non tollererà più alcun attacco alla sua integrità, al buon governo e al giusto processo e prenderà tutte le misure necessarie per proteggere e salvaguardare il suo nome e la sua reputazione". Conclude la Federazione: "Ci sono sempre lezioni da imparare e Fifa continuerà a migliorare i suoi processi alla luce di questa esperienza. In questo caso, tuttavia, è importante sottolineare che, sebbene siano stati commessi degli errori, tutto ciò che è stato fatto è stato fatto in piena conformità con il quadro normativo della Fifa".