Agustin Modica incanta in Argentina: il capocannoniere che sogna l'Italia nei radar di Juve e Fiorentina

Agustin Modica © instagram
Il nome nuovo del calcio argentino parla con un velato accento ligure e trascina il Gimnasia di Mendoza a suon di gol. Agustin Modica si sta prendendo le prime pagine dei giornali grazie a 3 gol in 3 partite (recentemente è arrivata la doppietta all'Union di Santa Fe) che, seppur a inizio stagione, lo rendono l'attuale capocannoniere del Torneo Clausura.
Chi è Agustin Modica?
Modica possiede il doppio passaporto, argentino e italiano, essendo nato a Pietra Ligure, in provincia di Savona, il 12 gennaio 2003. All'epoca il padre Pablo giocava come calciatore nelle serie minori liguri, prima di far rientro con tutta la famiglia in Sudamerica soltanto due anni più tardi. Il diretto interessato non ha nascosto l'ambizione di vestire la maglia azzurra: "Sì, senza dubbio, è il sogno di qualsiasi calciatore poter giocare in Nazionale".
La carriera
Cresciuto nel settore giovanile del Rosario Central dopo una breve parentesi nel Newell's Old Boys, il bomber da 187 centimetri ha vissuto tappe ad altissima intensità. Dalla maxi rissa scatenata nel 2022 in un derby giovanile fino all'esordio con la prima squadra delle Canallas nel settembre 2023, impreziosito dal primo sigillo in Copa Libertadores. La sua crescita si è scontrata con la sfortuna nell'agosto 2024, quando un impatto contro un tabellone pubblicitario gli è costato la lesione del legamento crociato e del menisco. Un calvario durato quasi un anno, superato con la rinascita al Gimnasia Mendoza dove ha ritrovato continuità e un senso del gol devastante.
Juve e Fiorentina...
Le prestazioni di Modica non sono passate inosservate agli scout della Serie A. Già un anno fa la Juventus aveva posato gli occhi sul giocatore mentre in tempi più recenti è stato accostato alla Fiorentina, pronta a investire su un profilo accessibile dal valore di mercato contenuto.