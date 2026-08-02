Agustin Modica incanta in Argentina: il capocannoniere che sogna l'Italia nei radar di Juve e Fiorentina

Cresciuto nel settore giovanile del Rosario Central dopo una breve parentesi nel Newell's Old Boys, il bomber da 187 centimetri ha vissuto tappe ad altissima intensità. Dalla maxi rissa scatenata nel 2022 in un derby giovanile fino all'esordio con la prima squadra delle Canallas nel settembre 2023, impreziosito dal primo sigillo in Copa Libertadores. La sua crescita si è scontrata con la sfortuna nell'agosto 2024, quando un impatto contro un tabellone pubblicitario gli è costato la lesione del legamento crociato e del menisco. Un calvario durato quasi un anno, superato con la rinascita al Gimnasia Mendoza dove ha ritrovato continuità e un senso del gol devastante.