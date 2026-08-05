Vozinha potrà giocare in Cile con il soprannome sulla maglia

La Federcalcio cilena (Anfp) ha concesso una deroga al portiere capoverdiano Vozinha, permettendogli di indossare la maglia del Colo Colo con il suo soprannome. Il quarantenne ha firmato un contratto di sei mesi con la squadra cilena della Liga de Primera División, dopo aver raggiunto la fama grazie alle sue prestazioni ai recenti Mondiali. Ma il regolamento del campionato cileno gli imporrebbe di giocare con il nome anagrafico, Josimar Jose Evora Dias, poiché le norme locali vietano l'uso di "soprannomi, appellativi o nomignoli" sulle maglie. Il Colo Colo è però riuscito a ottenere il permesso per fargli usare il famoso soprannome, che in portoghese significa "nonna". "E' il nome che ho usato per tutta la vita", ha dichiarato Vozinha in conferenza stampa. "A Capo Verde ha un grande significato e una ricca storia, e ora anche a livello globale. Se mia nonna fosse ancora viva, credo che ne sarebbe orgogliosa".