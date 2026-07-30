Tensione con la Fifa, la Fa inglese: "Siamo al fianco della Uefa, posizione condivisa"

"Siamo solidali con i nostri colleghi europei e sosteniamo pienamente la posizione condivisa. Ci opponiamo ai piani della Fifa: la Coppa del Mondo Fifa appartiene al calcio e lo sarà sempre". Così la Football Association (FA) in una breve dichiarazione in seguito all'annuncio della Uefa di un possibile boicottaggio delle competizioni Fifa contro il piano del presidente Gianni Infantino di far entrare investitori privati all'interno di una società creata ad hoc per la gestione dei grandi eventi come la Coppa del Mondo.