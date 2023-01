Iran, calciatori arrestati per festa con alcol a Capodanno 

Alcuni calciatori in attività e alcuni ex calciatori di una delle squadre di spicco di Teheran sono stati arrestati la notte scorsa a Damavand, vicino alla capitale dell'Iran per aver partecipato a una festa privata di Capodanno con uomini e donne. Lo riferisce l'agenzia iraniana Tasnim aggiungendo che "alcuni di questi erano in uno stato anomalo a causa del consumo di alcol". Stando a quanto riportato, la polizia è intervenuta dopo una segnalazione dei vicini. Dalla Rivoluzione islamica del 1979, in Iran è vietato partecipare a feste miste, con uomini e donne, e bere alcolici.