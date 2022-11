Mondiali: tifosa Iran con la maglia di Mahsa Amini, intervento della sicurezza

© Getty Images

La protesta delle donne iraniane arriva anche ai Mondiali di calcio in corso in Qatar. Sugli spalti dello stadio Ahmad Bin Ali dove si è giocata Iran-Galles è stata immortalata una tifosa persiana con le lacrime nere dipinte in volto che ha mostrato una maglia dell'Iran con la scritta "Mahsa Amini 22", per ricordare la ragazza arrestata perché non portava il velo in modo 'appropriato' e morta tre giorni dopo in ospedale a causa delle percosse degli agenti. La foto ha fatto rapidamente il giro del web. La maglia è stata rimossa dopo l'intervento della sicurezza.