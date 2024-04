Inter e Juve fanno la storia al Mondiale per club: "Celebreremo il calcio"

© instagram

Manca più di un anno ma l'attesa per il primo Mondiale per club a 32 squadre cresce sempre di più. Parteciperanno club appartenenti a tutte le federazioni, e a rappresentare la bandiera italiana saranno Juventus e Inter. Si giocherà negli Usa, dal 15 giugno al 13 luglio del 2025. Come scritto da Gianni Infantino, numero uno della Fifa, sono ancora 11 le caselle da riempire: "Il nuovo Mondiale promette già di essere un torneo storico e la corsa per farne parte è entusiasmante" il post social del numero uno del massimo organismo del calcio mondiale.