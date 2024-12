Insulti razzisti a Walker dopo la Juve, Guardiola sbotta: "Inaccettabili"

Kyle Walker non sta vivendo una delle sue migliori stagioni al Manchester City. Prima un infortunio, poi tutta una serie di errori nel disastroso ultimo periodo della squadra inglese. Dopo l'ennesimo match perso contro la Juventus in Champions League, il capitano è stato vittima sui social di insulti e di razzismo. I Citizens, con un comunicato, hanno subito preso le difese del terzino, linea sposata in pieno da Pep Guardiola nella conferenza di vigilia del derby contro lo United: "È Inaccettabile. Ma non perché si tratta di Kyle, per ogni essere umano. Purtroppo oggi nel mondo reale succede molte volte. Certo, non c'è bisogno di dire il sostegno che ha da parte dell'intero club, ovviamente da tutto lo staff, dallo staff tecnico, da tutte le persone".