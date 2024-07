Inghilterra, Southgate rassegna le dimissioni. Pronti Potter o Howe

inghilterra

Il ct saluta dopo la finale persa con la Spagna, che fa il paio con la sconfitta contro l'Italia di tre anni fa

Gareth Southgate ha rassegnato le dimissioni da commissario tecnico dell'Inghilterra. La decisione è arrivata solo due giorni dopo la finale di Euro 2024 persa contro la Spagna. Attaccato da stampa, tifosi e opinionisti, l'ormai ex ct si fa da parte dopo otto anni alla guida dei Leoni Inglesi: 102 partite, 64 vittorie, 20 pareggi e 18 sconfitte con le due finali degli Europei perse (contro Italia nel 2021 e appunto contro la Spagna domenica) che pesano come un macigno sopra la sua gestione. Quelli di Southgate, che ha anche raggiunto semifinale e quarti in due Mondiali, restano comunque i risultati migliori raggiunti da una guida tecnica dell'Inghilterra dopo quelli di Sir Alf Ramsey.

Negli ultimi giorni, in molti tra opinionisti ed ex calciatori, lo avevano invitato a fare un passo indietro alla luce delle ultime prestazioni della nazionale. L'Inghilterra, nonostante il percorso fino alla finale, non ha mai convinto nelle sue gare europee. Da qui la decisione di Southgate di rassegnare le dimissioni con effetto immediato.

I nomi più caldi per la successione di Southgate sono quelli di Potter, ex allenatore di Brighton e Chelsea e Howe, attuale guida tecnica del Newcastle. Qualcuno assegna percentuali anche a Tuchel (nel solco dei ct non inglesi come Eriksson e Capello) e a Lee Carsley, attuale selezionatore dell'Under 21 inglese. Inizia una nuova era per il calcio made in England.

SOUTHGATE: "HO DATO TUTTO MA È TEMPO DI CAMBIAMENTI"

In una dichiarazione, condivisa dall'account ufficiale dell'Inghilterra su X, Southgate ha dichiarato: "Come orgoglioso inglese, è stato un onore della mia vita giocare per l'Inghilterra e allenare l'Inghilterra. Ha significato tutto per me e ho dato tutto. Ma è tempo di cambiare e di aprire un nuovo capitolo. La finale di domenica a Berlino contro la Spagna è stata la mia ultima partita da Ct dell'Inghilterra". Southgate aggiunge successivamente: "i migliori tifosi del mondo e il loro sostegno ha significato moltissimo per me", aggiungendo che non vede l'ora di vedere "i giocatori creare ricordi sempre più speciali e connettere e ispirare la nazione come sappiamo che possono fare".

LA FOOTBALL ASSOCIATION: "HA TRASFORMATO LA NAZIONALE"

Sul sito della Football Association l'ad della FA, Mark Bullingham, ha reso omaggio al ct che ha conquistato due finali agli Europei del 2020 e del 2024: "A nome del calcio inglese, vorrei rendere omaggio a Gareth Southgate e a Steve Holland (assistente di Southgate ndr) per tutto ciò che hanno realizzato", scrive Bullingham che continua: "Negli ultimi otto anni hanno trasformato la squadra maschile dell'Inghilterra, regalando ricordi indimenticabili a tutti coloro che amano i Tre Leoni. Guardiamo al mandato di Gareth con enorme orgoglio: il suo contributo al gioco inglese, incluso un ruolo significativo nello sviluppo dei giocatori e nella trasformazione della cultura, è stato unico".

"Gareth - aggiunge l'ad - ha reso possibile il lavoro impossibile e ha gettato solide basi per il successo futuro. Siamo molto orgogliosi di tutto ciò che Gareth e Steve hanno realizzato per l'Inghilterra e saremo per sempre grati a loro". Per quanto riguarda il dopo Southgate, Bullingham aggiunge: "Il processo di nomina del successore di Gareth è ora in corso e puntiamo ad annunciare il nostro nuovo manager il prima possibile".