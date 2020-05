Inghilterra, quarantena per gli stranieri: coppe europee a rischio 

INGHILTERRA

Coppe europee a rischio per le squadre inglesi. Secondo il governo britannico, tutti coloro che vorranno entrare nel Regno Unito dall'estero dovranno essere sottoposti a una quarantena di 14 giorni. Queste misure renderebbero evidentemente impossibile il viaggio nel Paese per tutte le squadre straniere. Premier, quanti ostacoli

La Federcalcio britannica sembrava avesse convinto il segretario alla Cultura Oliver Dowden ad una deroga per il calcio, ma questa richiesta è stata annullata dal Dipartimento della Sanità e dall`ufficio di gabinetto. Secondo una fonte governativa, "non è stata presa una decisione definitiva", ma al numero 10 di Downing Street considerano il provvedimento "solido".

Manchester City e Chelsea in Champions, Manchester United, Wolverhampton e Rangers Glasgow in Europa League potrebbero così vedere concluso anzitempo il loro cammino in Coppa. Ieri, all`unanimità, i club della Premier League hanno votato il "Project restart", il protocollo che permette di tornare ad allenarsi, seppur in piccoli gruppi. La Premier potrebbe riprendere a metà giugno.

