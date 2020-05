Premier: infrange il lockdown e vola a Parigi per un festino hot

MISTERO SUL NOME

Il nome è ancora avvolto nel mistero. Ma il 'Sun' non lesina particolari nel raccontare la 'prodezza' extra campo di giocatore della Premier League che, in attesa di conoscere la data ufficiale della ripresa del campionato, ha infranto il lockdown vigente in Gran Bretagna e in Francia per volare a Parigi e prendere parte a un festino a luci rosse.

Il giocatore è arrivato nella capitale francese con un jet privato e si è recato in un ristorante di lusso nella zona degli Champs Elysées, dove ha invitato per un drink con lui alcune modelle e degli amici, per un totale di 15 persone, come hanno raccontato alcuni testimoni. La festa e' poi proseguita in un elegante appartamento vicino, dove - scrive il 'Sun' - il giocatore avrebbe fatto sesso con almeno una ragazza. E ora, secondo il tabloid, potrebbe dover affrontare un'indagine in Francia per aver infranto le normative vigenti.