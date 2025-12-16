Fifa The Best: Dembélé eletto miglior calciatore, nella Top 11 non c'è Mbappé

FIFA The Best: Dembélé, Luis Enrique, l'11 migliore e tutti i top del 2025
Il francese concede il bis dopo la vittoria del Pallone d'Oro: "Il lavoro paga sempre"di Stefano Ronchi
Dopo aver conquistato il Pallone d'Oro, Ousmane Dembélé ha vinto anche il premio FIFA The Best come miglior calciatore dell'anno. Per ritirare il premio l'attaccante francese si è collegato da Doha, dove il PSG affronterà domani il Flamengo nella finale di Coppa Intercontinentale, e ha salutato la platea. "Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra: il lavoro paga sempre. Grazie alla mia famiglia e al PSG, con cui abbiamo vissuto un anno fantastico - ha dichiarato -. Ringrazio anche Gianni Infantino per il messaggio ricevuto il giorno del mio compleanno. Spero di poter tornare ancora l’anno prossimo". L'attaccante francese ha preceduto nella votazione Kylian Mbappé e Lamine Yamal.
Mbappé escluso dalla Top 11
Oltre a celebrare il talento di Dembélé, la cerimonia The Best 2025 ha inoltre confermato la grande stagione del Psg inserendo diversi giocatori del club francese nella Top 11. Nella formazione maschile dell'anno figurano infatti Donnarumma tra i pali, in difesa Hakimi, Pacho, Van Dijk e Nuno Mendes; a centrocampo Palmer, Bellingham, Vitinha e Pedri e in attacco con Lamine Yamal e Dembélé. Nonostante la vittoria della Scarpa d'Oro, grande assente della Top 11 Kylian Mbappé.
Luis Enrique miglior allenatore dell'anno
Luis Enrique è stato eletto The Best Fifa Men's Coach 2025 dopo aver guidato il Paris Saint-Germain in una stagione storica. Il tecnico spagnolo ha portato il club francese alla prima vittoria in Uefa Champions League, conquistata con un 5-0 nella finale contro l'Inter. Il PSG ha dominato anche in campo nazionale, vincendo Ligue 1, Coupe de France e Trophée des Champions. "La squadra di Luis Enrique ha brillato anche a livello globale: sebbene sconfitta nella finale della prima edizione del Coppa del Mondo per Club Fifa, il Psg ha regalato prestazioni eccezionali lungo tutto il torneo, tra cui vittorie di rilievo contro Bayern Monaco e Real Madrid", si legge nella motivazione.
La rovesciata di Montiel vince il premio Puskas
Il Fifa Puskás Award 2025 è stato assegnato a Santiago Montiel per la sua spettacolare rovesciata realizzata con l'Independiente contro l'Independiente Rivadavia. Il golazo è arrivato durante una partita della Liga Profesional de Fútbol argentina nel maggio 2025, quando il 25enne — cugino dell'eroe mondiale argentino Gonzalo Montiel — ha sfidato le leggi della fisica scagliando un sinistro potentissimo da fuori area. "Non ci ho pensato, ho solo calciato", ha dichiarato Montiel dopo la sua prodezza candidata insieme ad altri dieci gol straordinari. Con questo successo diventa il secondo argentino consecutivo a conquistare il premio, seguendo le orme di Alejandro Garnacho, vincitore nel 2024. Il riconoscimento prende il nome dal leggendario attaccante ungherese Ferenc Puskás, celebre per le sue giocate individuali di rara bellezza. Il premio celebra i gol più spettacolari realizzati nel periodo di eleggibilità, compreso tra l'11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025.
Fifa Awards, Bonmati miglior giocatrice dell'anno
La centrocampista spagnola Aitana Bonmatí è stata eletta The Best Fifa Women's Player per il terzo anno consecutivo. Nonostante il Barcellona e la Spagna siano state sconfitte rispettivamente nelle finali di Uefa Women's Champions League e Women's Euro, Bonmatí ha conquistato i premi Mvp di entrambe le competizioni. La talentuosa centrocampista è stata la trascinatrice del Barça che ha conquistato il triplete nazionale. La 27enne ha subito un intervento chirurgico per una frattura al perone all'inizio di dicembre.
Wiegman allenatrice dell'anno
L'allenatrice olandese dell'Inghilterra, Sarina Wiegman, è stata eletta The Best Fifa Women's Coach per la quinta volta, stabilendo un nuovo record. Il riconoscimento arriva dopo l'ennesimo grande successo di una carriera straordinaria. Wiegman ha infatti guidato l'Inghilterra alla vittoria della Women's Euro 2025, con le Lionesses che hanno superato le campionesse del mondo in carica della Spagna ai calci di rigore in una finale ricca di emozioni. Grazie a questo trionfo, la tecnica olandese è diventata la prima allenatrice a vincere tre titoli europei femminili. In precedenza, Wiegman aveva già ricevuto il premio di The Best Fifa Women's Coach nel 2017, 2020, 2022 e 2023.
Al medico del Regensburg il Premio Fair Play
Il medico Andreas Harlass-Neuking è il vincitore del FIFA Fair Play Award 2025. Medico specializzato in medicina dello sport e chirurgia sportiva, Harlass-Neuking ricopre il ruolo di medico sociale del club tedesco SSV Jahn Regensburg dal 1995. Lo scorso aprile, alla vigilia di un importante incontro di 2. Bundesliga tra Regensburg e Magdeburgo, disputato proprio a Magdeburgo, l'atmosfera di festa sugli spalti — tra cori e canti dei tifosi — si è improvvisamente interrotta quando un sostenitore della squadra di casa si è accasciato al suolo. Informato dell'accaduto dai giocatori, Harlass-Neuking si è precipitato nel settore dei tifosi locali, ha scavalcato una barriera ed è intervenuto prontamente per rianimare il tifoso. Il medico ha poi verificato che le sue condizioni fossero stabili, consentendone il trasferimento in sicurezza in un ospedale della zona. Le azioni decisive e salvavita compiute da Harlass-Neuking gli sono valse il Fifa Fair Play Award, un riconoscimento assegnato a giocatori, allenatori, squadre, ufficiali di gara o tifosi — singoli o gruppi — che si distinguono per comportamenti esemplari di fair play, dentro e fuori dal campo.