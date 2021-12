Il Porto assume una chiromante a 15.000 euro al mese: polemiche

PIù BASSI CHE ALTI

Madalena Aroso inquadrata come medico: ma la squadra è fuori dalla Champions e gli altri dipendenti si lamentano per il suo stipendio

Lo scorso luglio Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del Porto, ha assunto Madalena Aroso. La particolarità? È una chiromante. La donna, da anni consultata dal presidente dei portoghesi per conoscere in anticipo i risultati delle partite, percepisce uno stipendio da 15.000 euro al mese ed è inserita nello staff medico del club. Secondo A Bola, che riporta la notizia, la cosa non è stata presa bene dagli altri dipendenti, che percepiscono stipendi molto inferiori, anche perché il Porto è sotto la lente d'ingrandimento del Fair Play Finanziario della Uefa. Getty Images

Oltretutto i risultati sin qui non hanno del tutto sorriso alla squadra allenata da Sergio Conceição: da un lato c'è il primo posto nel campionato portoghese, tra l'altro in coabitazione con lo Sporting Lisbona, dall'altro è arrivata la cocente delusione dell'eliminazione ai gironi di Champions League. Infatti a febbraio il Porto sfiderà la Lazio in Europa League.